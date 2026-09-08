“Son casos distintos”: Marco Rubio respondió si en Cuba habrá una operación igual a la de Venezuela

“Colombia ha sido el aliado más fuerte de EE.UU. en seguridad y economía de la región”: Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien llegó a Colombia para sostener una reunión con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, respondió a Grace Acosta, periodista de Caracol Radio y entregó detalles sobre una posible operación contra el régimen de Cuba.

¿En Cuba habrá una operación similar como la que hubo en Venezuela?

Rubio fue enfático en mencionar que no daría detalles de operaciones, sin embargo, aclaró que son casos muy distintos.

“El caso cubano y el venezolano son distintos, en el caso de Venezuela era muy específico, había un individuo que no era jefe de Estado, y era un fugitivo de la justicia norteamericano que incluso tenía vínculos con el narcotráfico”, dijo.

Mientras que detalló que en Cuba fue algo distinto y un caso “lamentable”.

“Un caso trágico, un caso muy lamentable, pero toda la culpa le corresponde al régimen, en Cuba ha sido un desastre humanitario por casi 15 años, pero en el último año más por una razón: no pueden robar el petróleo de Venezuela así”, explicó sobre Cuba, detallando que ese petróleo, regalado por Maduro, no era entregado a la ciudadanía, sino que el mismo régimen lo vendía para “meterse esa plata en el bolsillo”.

“Ellos tenían apagones antes, incluso cuando ya se estaban robando el petróleo de Venezuela, porque no han invertido ni un centavo en la red eléctrica de ese país”, afirmó.

Elecciones en Venezuela

“Las elecciones en Venezuela se tienen que dar, en este momento tenemos negociaciones andando, un proceso de transición entre la Asamblea Nacional del 2015 y las autoridades, y ha funcionado bastante bien”, dijo, detallando que para tener elecciones deben haber instituciones.

“Hay que tener Corte Suprema, una Consejo Nacional Electoral, partidos políticos, prensa libre y abierta, eso hay que concluirlo a la misma ver que estamos ayudando a que Venezuela tenga una reactivación económica”, afirmó.