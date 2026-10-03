ANI destraba proyectos ferroviarios y anuncia inversiones por $2,6 billones de pesos

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) anunció una serie de medidas para acelerar proyectos ferroviarios que presentaban retrasos, controversias o dificultades para avanzar. La entidad aseguró que, durante los primeros 50 días de gestión de su presidente, Ricardo Ayerbe Pino, se realizaron revisiones técnicas y financieras a los principales corredores férreos que actualmente están en operación o en proceso de recuperación.

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Uno de los avances está relacionado con el corredor La Dorada-Chiriguaná, cuyo cierre financiero fue agilizado para permitir el inicio de la etapa de construcción. El proyecto contempla inversiones por $2,6 billones durante los próximos tres años y cuatro meses. La ANI también informó que logró avanzar en la solución de los permisos requeridos para la operación de este corredor y el de Bogotá-Belencito, que no contaban con las autorizaciones necesarias para prestar el servicio público de transporte ferroviario.

Otro de los procesos que logró destrabarse está relacionado con la red férrea del Atlántico. Tras mesas de trabajo entre la ANI y el concesionario Fenoco, se llegó a un acuerdo que pone fin a cuatro años de controversias relacionadas con la construcción de 25,6 kilómetros de una segunda línea férrea y las inversiones sustitutas previstas en el contrato de concesión. Para la entidad, este avance busca dar mayor estabilidad a la operación y facilitar nuevas inversiones en infraestructura ferroviaria.

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A esto se suma el plan para recuperar el tren de pasajeros en el Valle del Cauca, un servicio que lleva cerca de dos décadas sin operar. La ANI aceleró la obra de 42 kilómetros de vía entre Palmira y Buga, con la expectativa de recuperar la conexión ferroviaria y facilitar el transporte de pasajeros en esta zona del país.