Mujeres emprendedoras en Colombia reciben créditos 20% menores que los hombres.

Las mujeres que tienen pequeños negocios en Colombia solicitan créditos por montos 20% menores que los hombres, a pesar de registrar un mejor comportamiento de pago. La diferencia hace parte de un análisis presentado por la Fundación Microfinanzas BBVA y Bancamía sobre las condiciones de las mujeres que desarrollan actividades productivas en el país.

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Los datos muestran que las mujeres representan el 56% de los emprendedores atendidos por la entidad y tienen un indicador de mora casi 100 puntos básicos mejor que el de los hombres. Sin embargo, sus negocios crecen más lentamente y el 18% de ellas está en situación de pobreza, frente al 10% de los hombres. El panorama también está marcado por una mayor carga de cuidado: dedican en promedio 7 horas y 34 minutos al día a labores domésticas y no remuneradas, mientras los hombres destinan 3 horas y 14 minutos.

La brecha económica también aparece en los hogares. Actualmente hay 121 mujeres en condición de pobreza por cada 100 hombres, mientras que el 37,7% de los hogares con jefatura femenina se encuentra en esta situación. El análisis advierte, además, que hacia 2040 cerca del 55% de los hogares colombianos podría depender principalmente del ingreso de una mujer.

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Otro de los factores que preocupa es el impacto de los desastres sobre los pequeños negocios. Tras el terremoto del pasado 10 de agosto, fueron identificados más de 19.000 clientes afectados por el sismo; el 74% estaba en condición de vulnerabilidad y el 57% eran mujeres.

Por lo anterior, la entidad tomará acción. Entre las medidas planteadas están ajustes en las condiciones de algunos créditos, garantías y seguros.