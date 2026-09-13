Aeronave desaparecida en Chocó: identifican a los cinco ocupantes del vuelo

La Alcaldía de Condoto confirmó los nombres de las cinco personas que viajaban en la aeronave Cessna que perdió comunicación este domingo cuando cubría la ruta hacia Bogotá. Piloto Mehmet Cankaya. Foto: Réport Colombia

En el avión, de matrícula HK4985, viajaban el piloto Mehmet Cankaya y las pasajeras Perla Costanza Álvarez, Sandy García, María Guzmán y Yuliza Figueredo. Según la Alcaldía, los cinco habían permanecido durante esta semana en Condoto, donde participaban en una brigada de salud con especialistas para atender a habitantes del municipio.

La aeronave perdió comunicación con las autoridades a las 9:23 de la mañana, en cercanías del cerro Tatamá, a unas 33 millas del VOR de Pereira. La Aerocivil activó los protocolos de Búsqueda y Salvamento y, de acuerdo con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, el rastreo se concentra en una zona rural de Tadó, con participación de autoridades, comunidades y equipos de rescate.

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El Ejército también desplegó un helicóptero para apoyar las labores. La Alcaldía de Condoto señaló que mantiene comunicación con las autoridades y pidió evitar versiones no confirmadas mientras continúa la búsqueda.