El CRIC pide desmontar borrador de decreto que pretende caracterizar a la Guardia Indígena

Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, pidió al Gobierno Nacional desmontar el borrador de decreto que plantea crear un sistema nacional de información para caracterizar y registrar a los integrantes de las Guardias Indígenas del país.

La organización rechazó que el Estado establezca una base de datos sobre quienes ejercen estas labores y señaló que “el registro y control de sus integrantes debe permanecer en cada territorio”.

El consejero mayor del CRIC, Edgar Fernández sostuvo que la Guardia Indígena es un proceso comunitario y que no requiere una reglamentación estatal para su funcionamiento.

“La guardia no se va a dejar registrar y siempre será direccionada por sus autoridades y comunidades para la defensa de la vida y el territorio. Este grupo de personas se evidencian por el uso de bastones y chalecos. Representan una forma organizativa interna para el control territorial”, dijo el consejero.

Para la organización ancestral es necesario el fortalecimiento de la justicia propia de las comunidades y las labores que desarrolla la guardia a través de la jurisdicción especial indígena.

El CRIC aseveró que el proyecto podría convertirse, “en un mecanismo de seguimiento, vigilancia o judicialización de los comuneros”.

Edinson Peña, también consejero recalcó que “el Gobierno pretende tener bajo su control este ejercicio de lucha y resistencia que es muy propio en nuestras comunidades; situación con la que no estamos de acuerdo y rechazamos como organización indígena. Exigimos el desmonte de este decreto que es totalmente lesivo”.

El Consejo Regional Indígena del Cauca pidió abrir un proceso de diálogo con las autoridades indígenas antes de avanzar con cualquier medida relacionada con la guardia.