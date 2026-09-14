MinTrabajo inspecciona tienda Zara en Bogotá por condiciones laborales

El Ministerio del Trabajo realizó este lunes una inspección laboral en un establecimiento de Zara, operado por Texmoda, ubicado en el Centro Comercial Unicentro de Bogotá, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones legales del empleador y las condiciones de trabajo de sus empleados.@CARACOL.COM.CO

La visita fue adelantada por la Dirección Territorial Bogotá, a través del Grupo de Prevención, Inspección y Vigilancia en Materia Laboral. Según la entidad, la actuación busca revisar el cumplimiento de las normas laborales, de seguridad social y de seguridad y salud en el trabajo dentro del establecimiento comercial.

El procedimiento se desarrolló sin previo aviso, en ejercicio de las facultades de inspección, vigilancia y control que tiene el Ministerio. La entidad explicó que este tipo de diligencias permite a los inspectores constatar directamente las condiciones existentes en los lugares de trabajo y verificar de manera objetiva el cumplimiento de la legislación laboral vigente.

Una vez concluya la inspección, las autoridades elaborarán el acta y el informe correspondiente. En caso de encontrarse hallazgos que lo ameriten, podrán establecerse planes de mejoramiento o adoptarse medidas preventivas orientadas a corregir eventuales incumplimientos.

El Ministerio del Trabajo señaló que continuará fortaleciendo las acciones de inspección, vigilancia y control en todo el país con el propósito de proteger los derechos de los trabajadores, promover el cumplimiento de la normatividad laboral y garantizar actuaciones ajustadas al debido proceso