Empresarios optimistas frente a la recuperación comercial con Venezuela

Cúcuta

Los empresarios en Norte de Santander se muestran optimista del interés de inversionistas de varias regiones del país y del exterior por posicionar sus negocios a futuro en la zona de frontera colombo venezolana.

El nuevo clima político en Venezuela respaldado por el gobierno de Estados Unidos, el nuevo gobierno de Colombia hacen presagiar nuevos vientos.

Por ello, desde la Andi su gerente Francisco Unda ha advertido que “nosotros desde esta región hemos mostrado en diferentes escenarios las fortalezas que tiene la región y el apoyo que podría brindar para ese fin”.

Indicó el líder gremial que nosotros les hemos dicho que nos gustaría que “Norte de Santander sea la plataforma para sus mejores decisiones en materia de inversión, acompañados de la seguridad que debe apoyar todo este proceso. La ciudad debe seguir preparándose para ese paso...”

Ha trascendido que más de 300 empresas han mostrado interés en desarrollar a futuro negocios desde esta región de frontera.