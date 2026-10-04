Reyes del Carnaval de Barranquilla caminaron junto a Shakira en su octavo concierto en España

Salwa Maloof, Abraham Cáceres, Isabella Daes y Pedro Fandiño, reyes del Carnaval de Barranquilla 2027, caminaron junto a Shakira al inicio de su octavo concierto en España.

La artista barranquillera agradeció a los reyes del Carnaval su presencia durante su gira en España.

“Llevar el Carnaval de Barranquilla a escenarios internacionales también representa una oportunidad para proyectar a la ciudad como destino de turismo cultural y ciudad de grandes eventos”, indicó el Carnaval S.A.S.

Por otra parte, según el Carnaval “los Reyes del Carnaval 2027 también hacen parte de Macondo Park, el universo creativo creado por Shakira para homenajear su arte y sus raíces, instalado en una ciudadela de 220.000 metros cuadrados que hace parte de la experiencia de Es Latina Fest, escenario de los 12 conciertos de la gira de la artista en Madrid”.