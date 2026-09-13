Banco Agrario abrió convocatoria de trabajo: cómo postular hoja de vida y cuáles son los requisitos

El Banco Agrario de Colombia abrió nuevas oportunidades de empleo para personas que buscan ingresar al sector financiero. La convocatoria contempla diferentes cargos en varias regiones del país y está dirigida a aspirantes con formación técnica, tecnológica y profesional.

Las ofertas incluyen posiciones relacionadas con atención al cliente, actividades comerciales, operación bancaria, gestión administrativa y servicios financieros. Los interesados pueden consultar las condiciones de cada vacante y conocer el procedimiento para participar en los procesos de selección.

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Convocatoria laboral del Banco Agrario: ¿qué cargos están disponibles?

La oferta de empleo reúne perfiles con diferentes niveles de formación y experiencia. Entre los cargos mencionados en la convocatoria se encuentran asesor comercial

Asesor comercial agropecuario

Director de oficina

Profesional universitario

Profesional senior

Cajero principal

Profesional operativo de gestión de PQR y call center.

La entidad también cuenta con oportunidades dirigidas a personas con discapacidad. Una de las ofertas corresponde al cargo de Profesional Operativo de Gestión PQRs y Call Center, en Bogotá, para el cual se solicita, entre otros requisitos, mínimo un año de experiencia.

Los aspirantes deberán revisar las condiciones específicas de cada puesto, pues los estudios requeridos y la trayectoria laboral pueden variar de acuerdo con las funciones asignadas.

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Ofertas de empleo en Bogotá, Cali y otras ciudades

Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es la variedad de territorios donde aparecen oportunidades laborales. Según la información publicada, hay vacantes en Bogotá, Cali, Tuluá, Caucasia, La Unión, Onzaga, Villanueva, Girardota, Envigado, Maní, Neiva y Soledad, entre otros municipios.

Para quienes viven en el Valle del Cauca, por ejemplo, se mencionan cargos como asesor comercial agropecuario para la sucursal Cali y asesor comercial para Tuluá.

La disponibilidad de los puestos puede cambiar según los procesos de selección de la entidad, por lo que es importante consultar las publicaciones vigentes antes de realizar una inscripción

Requisitos para trabajar en el Banco Agrario

Las condiciones para participar dependen del cargo al que se presente cada candidato. Algunas vacantes exigen estudios técnicos o tecnológicos, mientras que otras requieren título universitario y experiencia en áreas relacionadas con las funciones del puesto.

En el caso de una oferta para director de oficina, se solicita formación como tecnólogo o seis semestres aprobados de una carrera profesional en áreas agropecuarias, administrativas, económicas, financieras, sociales o determinadas ingenierías. Además, el perfil contempla dos años de experiencia en cargos de oficina dentro de entidades financieras o de crédito.

Por esta razón, antes de enviar la hoja de vida, los interesados deben verificar que cumplen con la formación académica, la experiencia y los demás requisitos establecidos para el cargo

¿Cómo postularse a las vacantes del Banco Agrario?