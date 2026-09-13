Banco Agrario abrió convocatoria de trabajo: cómo postular hoja de vida y cuáles son los requisitos
La entidad financiera busca trabajadores con perfiles técnicos, tecnológicos y profesionales para diferentes ciudades y municipios. Conozca los requisitos y el proceso para enviar la hoja de vida:
El Banco Agrario de Colombia abrió nuevas oportunidades de empleo para personas que buscan ingresar al sector financiero. La convocatoria contempla diferentes cargos en varias regiones del país y está dirigida a aspirantes con formación técnica, tecnológica y profesional.
Las ofertas incluyen posiciones relacionadas con atención al cliente, actividades comerciales, operación bancaria, gestión administrativa y servicios financieros. Los interesados pueden consultar las condiciones de cada vacante y conocer el procedimiento para participar en los procesos de selección.
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Convocatoria laboral del Banco Agrario: ¿qué cargos están disponibles?
La oferta de empleo reúne perfiles con diferentes niveles de formación y experiencia. Entre los cargos mencionados en la convocatoria se encuentran asesor comercial
- Asesor comercial agropecuario
- Director de oficina
- Profesional universitario
- Profesional senior
- Cajero principal
- Profesional operativo de gestión de PQR y call center.
La entidad también cuenta con oportunidades dirigidas a personas con discapacidad. Una de las ofertas corresponde al cargo de Profesional Operativo de Gestión PQRs y Call Center, en Bogotá, para el cual se solicita, entre otros requisitos, mínimo un año de experiencia.
Los aspirantes deberán revisar las condiciones específicas de cada puesto, pues los estudios requeridos y la trayectoria laboral pueden variar de acuerdo con las funciones asignadas.
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Ofertas de empleo en Bogotá, Cali y otras ciudades
Uno de los principales atractivos de esta convocatoria es la variedad de territorios donde aparecen oportunidades laborales. Según la información publicada, hay vacantes en Bogotá, Cali, Tuluá, Caucasia, La Unión, Onzaga, Villanueva, Girardota, Envigado, Maní, Neiva y Soledad, entre otros municipios.
Para quienes viven en el Valle del Cauca, por ejemplo, se mencionan cargos como asesor comercial agropecuario para la sucursal Cali y asesor comercial para Tuluá.
La disponibilidad de los puestos puede cambiar según los procesos de selección de la entidad, por lo que es importante consultar las publicaciones vigentes antes de realizar una inscripción
Requisitos para trabajar en el Banco Agrario
Las condiciones para participar dependen del cargo al que se presente cada candidato. Algunas vacantes exigen estudios técnicos o tecnológicos, mientras que otras requieren título universitario y experiencia en áreas relacionadas con las funciones del puesto.
En el caso de una oferta para director de oficina, se solicita formación como tecnólogo o seis semestres aprobados de una carrera profesional en áreas agropecuarias, administrativas, económicas, financieras, sociales o determinadas ingenierías. Además, el perfil contempla dos años de experiencia en cargos de oficina dentro de entidades financieras o de crédito.
Por esta razón, antes de enviar la hoja de vida, los interesados deben verificar que cumplen con la formación académica, la experiencia y los demás requisitos establecidos para el cargo
¿Cómo postularse a las vacantes del Banco Agrario?
- Ingrese al espacio “Trabajemos juntos” del Banco Agrario: allí podrá consultar las oportunidades laborales disponibles y acceder a la plataforma de selección de la entidad.
- Busque la oferta de empleo de su interés: identifique el cargo al que desea aplicar.
- Revise los requisitos de la vacante: verifique la ciudad, la formación académica, la experiencia y las condiciones específicas del puesto.
- Confirme que cumple con el perfil solicitado: asegúrese de reunir los estudios y la experiencia exigidos antes de continuar.
- Realice la inscripción: avance en el proceso de postulación a través de los canales habilitados por el Banco Agrario.
- Envíe su hoja de vida por medios oficiales: revise cuidadosamente cada publicación y evite entregar sus datos personales en plataformas no autorizadas.
Daniela Puerto
"Periodista de la Universidad del Rosario con mención en Relaciones Internacionales y énfasis en el...