MinComercio lanza campaña para impulsar el turismo en Santa Marta durante la semana de receso

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso en marcha la campaña “Santa Marta te llama, viaja con confianza”, una estrategia con la que busca incentivar los viajes hacia la capital del Magdalena durante la semana de receso escolar y respaldar la actividad turística de la región. La iniciativa incluye contenidos audiovisuales y herramientas digitales para mostrar diferentes alternativas que ofrece el destino.

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La campaña está organizada en cuatro ejes: confianza y tranquilidad para viajar; playas y naturaleza; cultura e historia; y gastronomía y experiencias. Con esta estrategia, el MinComercio pretende que los viajeros conozcan las opciones disponibles en Santa Marta y tengan información para planear sus visitas.

Como parte de la estrategia, el Gobierno nacional anunció que la próxima semana desarrollará una agenda institucional en Santa Marta, con reuniones y acciones junto a las autoridades territoriales y representantes del sector turístico. El objetivo será fortalecer la coordinación y avanzar en medidas relacionadas con el desarrollo y la promoción del destino.

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El MinComercio también hizo un llamado a los viajeros a realizar un turismo responsable. La campaña busca aprovechar la semana de receso para aumentar el flujo turístico hacia Santa Marta.