Semana de receso: más de 8 millones de vehículos saldrán a las carreteras de Colombia

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) activó un plan especial de movilidad para la semana de receso, ante la proyección de que más de 8 millones de vehículos circulen por los corredores concesionados del país. El operativo comprende 38 corredores viales, con una extensión de 7.427 kilómetros en 23 departamentos y Bogotá.

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Para atender el movimiento de viajeros, más de 6.420 personas estarán desplegadas en las carreteras, mientras que 117 peajes tendrán refuerzos y se dispondrá de al menos 420 cangureras para agilizar el cobro durante los momentos de mayor congestión. La operación también contará con el respaldo de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Entre las rutas que tendrán seguimiento especial están Bogotá-Girardot, Bogotá-Villavicencio y los Accesos Norte de Bogotá. En el corredor Bogotá-Girardot se calcula el paso de más de 380.000 vehículos, por lo que la concesión incrementará en 50 % sus unidades de asistencia. En la vía hacia Villavicencio, entretanto, continuarán medidas de manejo de tráfico en el túnel Quebradablanca y en el PR36 debido a las condiciones de estos sectores.

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También habrá restricciones para vehículos de carga en la vía Bogotá-Fusagasugá-Girardot durante distintos horarios del fin de semana. La ANI pidió a los conductores revisar las condiciones de las carreteras antes de iniciar sus desplazamientos, respetar las señales y atender las instrucciones de las autoridades para evitar incidentes y facilitar la movilidad.