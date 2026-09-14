Desabastecimiento de agua golpea a La Playa de Belén: cerca de 10.000 habitantes están afectados

Norte de Santander

En el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, fue decretada la calamidad pública, teniendo en cuenta la alerta naranja por desabastecimiento del agua. De acuerdo con el informe entregado por parte de las autoridades de este municipio, son cerca de 10.000 habitantes los que enfrentan dificultades para acceder al vital líquido, especialmente para el consumo humano.

Angie Marcela Ortiz, secretaria de Planeación de este municipio, explicó en entrevista con Caracol Radio que el panorama es especialmente complejo en varias veredas, así como en el corregimiento de Aspasica y el casco urbano.

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“Hoy La Playa amanece con un panorama desolador, específicamente en algunas veredas”.

La funcionario aseguró que las altas temperaturas que está enfrentando este municipio, por el fenómeno de El Niño, ha complicado el acceso de agua.

El caudal de la quebrada La Honda se redujo a la mitad

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La quebrada La Honda es una de las fuentes hídricas que abastece de agua potable al acueducto de La Playa de Belén. Afluente que pasó de registrar un caudal de dos litros por segundos, a un litro.

“Inició llegando al acueducto dos litros por segundo. Durante el fin de semana disminuyó considerablemente y hoy tenemos un litro por segundo que es insuficiente para abastecer”, explicó la funcionaria.

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Situación que no es ajena para el sector rural. De acuerdo con la secretaria de Planeación, los presidentes de juntas de acción comunal han reportado una disminución considerable de las fuentes hídricas, afectando sus actividades agrícolas y ganaderas.

“Ya no tienen agua para sus cultivos ni para el sector de la ganadería”.

Carrotanque busca garantizar el suministro de agua

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La administración municipal está adelantando gestiones para disponer de carrotanques permanentes que permita llevar agua al casco urbano, mientras persisten las altas temperaturas y la reducción de los caudales.

Y es que de acuerdo con Ortiz, la emergencia podría agravarse si las condiciones climáticas relacionadas con el fenómeno de El Niño, continúan.

“Teniendo en cuenta que cada día las temperaturas son más altas, consideramos que sí, porque las cuencas hídricas actualmente están disminuyendo su caudal”.

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Crisis de agua también afecta al turismo en La Playa de Belén

El turismo y la agricultura son las dos líneas económicas que mueve a La Playa de Belén. Renglones que están sintiendo las consecuencias de la emergencia.

La falta de agua en el casco urbano ha obligado a algunos establecimientos turísticos a suspender sus actividades, debido a que no pueden garantizar servicios básicos a sus visitantes.

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“Como no hay agua en el casco urbano, los prestadores de servicios se ven en la obligación de no abrir sus negocios”, explicó la secretaria de Planeación.

Emergencia que también obligó a la cancelación de las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes, que contaba con una agenda cultural programada entre el 23 y el 27 de septiembre.

Es así como el fenómeno de El Niño, en Norte de Santander, está generando impactos que van más allá del acceso al agua potable y comprometen sectores fundamentales para la economía.