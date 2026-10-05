Protesta en Cúcuta por millonarias deudas de Fiduprevisora con IPS que atienden al Magisterio

Cúcuta

Hasta las oficinas de la Fiduprevisora en Cúcuta, llegaron docentes y personal médico de una IPS para exigir el pago oportuno por la prestación de servicios de salud a los educadores y sus familias.

En diálogo con Caracol Radio, Arturo Solano, secretario de salud de la Asociación Sindical De Institutores Nortesantandereanos -ASINORT-, aseguró que al personal de salud que presta su servicios en la red domiciliaria se les adeuda entre seis y siete meses de sueldos, por la falta de pago de la Fiduprevisora a la IPS.

Más información Siguen denuncias por irregularidades de tránsito contra vehículos venezolanos en Villa del Rosario

“Se han hecho algunos acuerdos, se ha ido a Bogotá y se han hecho algunos compromisos que a la fecha no se cumplen”, señaló Solano.

Advierten riesgo para la atención en salud de los docentes

Para este líder sindical, la preocupación se centra en que esta problemática no es un tema aislado de solo una IPS, sino una constante con varias de las Instituciones Prestadoras de Salud en Norte de Santander.

Más información Urgencias del Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta supera el 380% de ocupación

“Nosotros tenemos dos redes, por ejemplo, primarias, que es UCI de Colombia, que hoy se le adeudan más de 10.000 millones de pesos, si no estoy mal, se le adeuda también a Ecoimagen, que es la otra red primaria, pero también tenemos las redes complementarias que también les están adeudando, cuando van los maestros, dicen que ya no les prestan los servicios porque la Fiduprevisora no les ha cancelado”.

La preocupación de los representantes del magisterio es que, de continuar los retrasos, se pueda generar una crisis en la prestación de los servicios de salud para los docentes y sus familias en el departamento.

Más información Asociación Madres del Catatumbo por la Paz denuncia amenazas contra lideresa María Cristina Vargas

Reclamo por los descuentos a docentes y pensionados

Así mismo, Solano resaltó que es inaceptable que se presenten estas demoras, teniendo en cuenta que, mensualmente, a todos los maestros les aplican los descuentos correspondientes a los servicios de salud. “Y si miramos a los pensionados les hacen doble descuento, por el sueldo y por la pensión. No es cualquier dinero el que pagamos para que nos briden un buen servicio”.

Además, resaltó el secretario de salud de ASINORT que “el año pasado se hizo también una adición presupuestal de 1.1 billón de pesos para que se colocaran al día con estas IPS, y vemos que no se colocan al día, ni cancelan”.