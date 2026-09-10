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10 sep 2026 Actualizado 18:25

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Cúcuta

Banco de Alimentos de Cúcuta envió 93 toneladas de ayuda a damnificados por terremoto en Colombia

La solidaridad de los cucuteños permitió recolectar y distribuir ayudas humanitarias hacia diferentes zonas afectadas del país.

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.

Banco de alimentos de Cúcuta superó el acopio de un millón de kilos de alimentos rescatados. / Foto: Banco de alimentos de Cúcuta en Facebook.
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Después del primer mes del terremoto en Colombia, desde el Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta se confirmó que han sido enviadas 93 toneladas de ayudas humanitarias a las comunidades afectadas.

El balance fue entregado por el padre Carlos Escalante, director de la Fundación Banco de Alimentos de la Diócesis de Cúcuta, quien resaltó el apoyo logrado con ayuda de todos los habitantes de zona de frontera.

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Estamos agradecidos con toda la ciudadanía cucuteña y nortesantandereana por confiar en el Banco de Alimentos”, señaló el sacerdote durante entrevista con Caracol Radio.

¿A dónde fueron enviadas las ayudas?

De acuerdo con el reporte entregado por la Diócesis de Cúcuta, las 93 toneladas de ayuda fueron distribuidas de la siguiente manera:

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  • 6 toneladas al Banco de Alimentos de Pereira.
  • 17 toneladas al Banco de Alimentos de Buenaventura.
  • 29 toneladas al Banco de Alimentos de Cartago.
  • 23 toneladas al Banco de Alimentos de la Arquidiócesis de Manizales.
  • 14 toneladas a la Pastoral Social de Palmira.
  • 3 toneladas a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Buenaventura.
  • 1 tonelada adicional fue enviada junto al Minuto de Dios, a Quibdó.

Es grande la solidaridad que hemos mostrado el pueblo nortesantandereano y cucuteño para ayudar a nuestros hermanos cada vez que nos necesitan”, resaltó el religioso.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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