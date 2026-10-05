Madre cucuteña pide ayuda para repatriar a su hijo desde Ucrania

Norte de Santander

Tristeza, lagrimas y desconsuelo es lo que rodea la vida de una madre cucuteña que hoy pide a la cancillería colombiana y la embajada de Ucrania establecer la veracidad de la muerte de su hijo en ese país, quien viajó como voluntario.

Yaneth Velasco reveló a Caracol Radio que el se fue hace dos años a ese país y desde el año pasado en el mes de febrero perdió el contacto, lo que empezó a generar incertidumbre, angustia y ansiedad frente a lo que pudo ocurrir.

Hoy en medio del dolor asegura que “fuimos informados que el había muerto en combate, pero después sobrevinieron muchos mensajes, e incluso el papá viajo y le entregaron una caja sellada”.

“No sabemos si es él, si en realidad es su ADN, si el que esta allí es el” dice con lagrimas en su rostro y sigue “quiero verlo quiero que el gobierno me ayude a establecer su identidad y si es así me ayuden a repatriarlo” dijo la progenitora.

Finalmente, la madre del cucuteño demando de las autoridades toda la colaboración para el esclarecimiento de las causas de la presunta muerte de su hijo.