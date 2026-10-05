Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

05 oct 2026 Actualizado 16:07

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Madre cucuteña pide ayuda para repatriar a su hijo desde Ucrania

La mujer reclama pruebas de su fallecimiento

Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

Tristeza, lagrimas y desconsuelo es lo que rodea la vida de una madre cucuteña que hoy pide a la cancillería colombiana y la embajada de Ucrania establecer la veracidad de la muerte de su hijo en ese país, quien viajó como voluntario.

Yaneth Velasco reveló a Caracol Radio que el se fue hace dos años a ese país y desde el año pasado en el mes de febrero perdió el contacto, lo que empezó a generar incertidumbre, angustia y ansiedad frente a lo que pudo ocurrir.

Hoy en medio del dolor asegura que “fuimos informados que el había muerto en combate, pero después sobrevinieron muchos mensajes, e incluso el papá viajo y le entregaron una caja sellada”.

“No sabemos si es él, si en realidad es su ADN, si el que esta allí es el” dice con lagrimas en su rostro y sigue “quiero verlo quiero que el gobierno me ayude a establecer su identidad y si es así me ayuden a repatriarlo” dijo la progenitora.

Finalmente, la madre del cucuteño demando de las autoridades toda la colaboración para el esclarecimiento de las causas de la presunta muerte de su hijo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado