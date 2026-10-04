Miguel Quintero ya fue reseñado en Bellavista y cumple detención domiciliaria

Bello, Antioquia

Miguel Andrés Quintero Calle ya fue reseñado en la cárcel de Bellavista, en Medellín, y posteriormente fue trasladado al inmueble donde cumplirá la medida de aseguramiento domiciliaria impuesta por un juez de control de garantías.

La decisión hace parte del proceso por presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA) y Bomberos de Itagüí, por cerca de $17.656 millones. La Fiscalía le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado por la cuantía, y sostiene que en el supuesto esquema se habrían apropiado $2.481 millones.

Este lunes se argumenta la apelación

Aunque la Fiscalía y la representación de las víctimas solicitaron que Miguel Quintero fuera enviado a un establecimiento carcelario, el juez determinó que permaneciera privado de la libertad en su domicilio.

Este lunes se realizará la audiencia de apelación, en la que la Fiscalía y la defensa de las víctimas insistirán en que la medida sea intramural, es decir, que Quintero sea trasladado a una cárcel mientras avanza el proceso.

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El caso incluye los testimonios de Misael Cadavid y Laura Mejía, además de chats de WhatsApp de grupos como, “Amigos” y “Alternativos grupo de trabajo sin condones”, elementos que la Fiscalía utiliza para sustentar su hipótesis sobre el supuesto direccionamiento de los contratos.

La medida de aseguramiento no constituye una condena. Miguel Quintero no aceptó los cargos y el proceso continuará mientras las partes presentan y controvierten las pruebas.