Defensoría alerta por graves barreras en atención de usuarios de Coosalud en Norte de Santander

Norte de Santander

Las quejas por la prestación de servicios de salud por parte de la EPS Coosalud en Norte de Santander, provocó que la Defensoría del Pueblo pida acciones inmediatas.

Las demoras en las autorizaciones, consultas y procedimientos especiales, las interrupciones de tratamientos, así como la entrega tardía o incompleta de medicamentos, está afectando la salud de los nortesantandereanos.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, “entre enero del 2025 y junio del 2026, la Defensoría del Pueblo recibió 450 reclamaciones relacionadas con Coosalud, convirtiéndose en el tercer departamento con mayor número de reclamos que involucran a esa EPS. La situación afecta principalmente a personas mayores, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas y de alta complejidad”.

Pacientes permanecen a la espera de traslados

La Defensoría alertó que uno de los puntos más críticos identificados está en el Hospital Universitario Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.

Más información Conductores venezolanos denuncian sanciones y presuntos cobros irregulares en Norte de Santander

“La situación del HUEM es particularmente preocupante por el aumento de la demanda de servicios de alta complejidad. De acuerdo con la información reportada a la Defensoría, la capacidad del hospital está en 372% en Urgencias Adultos y en 320% en Sala de Partos, dentro de un contexto en el que también atiende pacientes de diferentes municipios del Catatumbo, población migrante, víctimas de minas antipersonal y personas sin cobertura efectiva del sistema de salud”.

Resalta la Defensoría que, con corte al 24 de agosto del presente año, el HUEM reportó que tenía 16 pacientes afiliados a Coosalud en hospitalización y con referencias activas. “Algunos de ellos con requerimientos de la unidad de cuidado intensivo (UCI), soporte ventilatorio, hemodiálisis y procedimientos cardiovasculares, neurológicos y vasculares, así como con necesidad de traslado a instituciones de mayor complejidad”.

Más información Enjambres de drones agravan la violencia en el Catatumbo: alertan por escalada del conflicto

Defensoría expresa preocupación por pacientes fallecidos

La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por el aumento de pacientes fallecidos en medio de las demoras y dificultades reportadas por parte de los usuarios de esta EPS.

“Según información, se registran cinco pacientes fallecidos (tres mujeres y dos hombres), situación que requiere ser verificada por las autoridades competentes y que será objeto de seguimiento defensorial”.

Más información Comercio nocturno de Cúcuta advierte caída de hasta 25% en ventas por menor llegada de venezolanos

Por lo anterior, el Ministerio Público le está solicitando a la Superintendencia de Salud “medidas que permitan solucionar las barreras identificadas”, al tiempo que le piden “adelantar actuaciones de inspección, vigilancia y control, verificar la suficiencia y capacidad resolutiva de la red de prestadores de Coosalud y hacer seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones con sus usuarias y usuarios”.