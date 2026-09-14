Conductores venezolanos denuncian sanciones y presuntos cobros irregulares en Norte de Santander

Frontera

Desde hace varias semanas, conductores de vehículos con placas venezolanas están dando a conocer presuntas irregularidades que estarían cometiendo las autoridades de Tránsito de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, al “perseguir y sancionar” a estos automotores, aparentemente sin causa alguna.

William Gómez, quien es analista de asuntos fronterizos, en entrevista con Caracol Radio, recordó cuáles son las condiciones que deben cumplir los vehículos con matrícula venezolana para ingresar y transitar por territorio colombiano.

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¿Pueden circular los vehículos venezolanos en Norte de Santander?

Para este analista de temas fronterizos, es importante recordar que, tras la reapertura de las fronteras entre Colombia y Venezuela, se establecieron acuerdos binacionales que contemplan condiciones especiales de movilidad entre el Táchira y Norte de Santander.

“Desde el pasado mes de febrero del año 2023, después de la reapertura de frontera, ambos gobiernos firmaron un nuevo acuerdo fronterizo”, explicó el analista.

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Este acuerdo consiste en que los vehículos venezolanos pueden ingresar a Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios sin necesidad de tramitar un permiso especial de turismo ante la DIAN, siempre que se cumplan con los requisitos establecidos para su movilidad en este territorio.

Este acuerdo también establece que los ciudadanos venezolanos pueden cruzar la frontera con su vehículos utilizando su cédula, sin necesidad de presentar pasaporte.

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SOAT y tecnomecánica, los requisitos que generan controversia

Sin embargo, uno de los puntos que más está generando discusión está relacionado con los documentos que deben portar los vehículos venezolanos para transitar en territorio colombiano.

“Para los vehículos de matrícula venezolana que ingresen al territorio de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, la tecnomecánica iría a aplicar para aquellos vehículos de matrícula venezolana que permanezcan dentro del territorio colombiano por más de tres meses o 90 días”, afirmó.

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Caso contrario ocurre con el SOAT, que incluso puede ser adquirido por días o meses, de acuerdo al tiempo que el vehículo transite en territorio colombiano.

Denuncian presuntas sanciones a conductores venezolanos

William Gómez, analista de temas fronterizos, aseguró que ya son varias las denuncias por presuntas sanciones de parte de las autoridades de tránsito en Colombia a vehículos venezolanos.

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“Muchos venezolanos están cruzando al lado colombiano, comprando incluso el SOAT, pero se consiguen que agentes de tránsito de estos tres municipios (...) sancionan y no reconocen este acuerdo”, manifestó Gómez.

Sin embargo, Gómez no descarta que estas sanciones puedan estar relacionadas al desconocimiento de estos acuerdos pactados por el anterior gobierno.

“No sabemos si es por desconocimiento o porque ellos manifiestan que son autónomos o cerrados, que no puede ser, porque un acuerdo supranacional, un acuerdo nacional, no puede desconocerlo una autoridad local o departamental”, sostuvo.

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Presuntos cobros irregulares

Lo que más llama la atención para este analista de temas fronterizos, son los presuntos cobros que estas autoridades de tránsito le estarían exigiendo a los conductores venezolanos para evitar las sanciones anteriormente mencionadas.

“Más allá de aplicar las multas, es que quieren coaccionar, intimidar al venezolano que no tiene la tecnomecánica para, lamentablemente, llegar a una situación de extorsión”, afirmó.

De acuerdo con las denuncias conocidas por Gómez, estas exigencias económicas oscilan entre los 100.000 y 500.000 pesos colombianos.