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14 sep 2026 Actualizado 12:14

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Enjambres de drones agravan la violencia en el Catatumbo: alertan por escalada del conflicto

La región está próxima a cumplir 20 meses de conflicto entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN.

Foto: Getty Images.

Foto: Getty Images. / Anton Petrus

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Catatumbo

Defensores de Derechos Humanos en el Catatumbo están alzando su voz por la preocupación que les asiste, tras la nueva estrategia de guerra implementada en esta región de Norte de Santander: el uso de enjambre de drones para atacar a la fuerza pública y la población civil.

El más reciente hecho se presentó contra al batallón del municipio de Ocaña, que fue atacado con al menos 16 explosivos lanzados desde drones, dejando un lamentable de salgo de tres uniformados muertos y al menos seis más heridos.

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Este hecho genera zozobra entre los pobladores de la región del Catatumbo, quienes temen por sus vidas.

Ataques con drones pasan a una nueva modalidad

A lo largo de estos 20 meses de conflicto armado, se han presentado múltiples acciones violentas, que han provocado el desplazamiento de al menos 140 mil personas, de acuerdo con la información entregada por las autoridades que conforman el PMU.

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Sin embargo, el uso de drones en medio de estas acciones violentas toma cada vez más fuerza.

“Anteriormente veíamos que se presentaba un ataque con explosivos lanzados desde drones, ahora los ataques son en enjambres, es decir, en conjuntos de drones”, expresó Yuleima García, presidente de la Corporación Red Departamental De Defensores De Derechos Humanos -CORPOREDDEH-.

Sobre el ataque registrado en Ocaña, agregó: “Es un enjambre de drones, 16 drones más o menos, lo que menciona la Fuerza Pública, con los cuales fueron atacados”.

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Para esta líder social, este tipo de ataques no solo genera preocupación por el impacto contra la Fuerza Pública y sus instalaciones, sino también por las consecuencias que tiene para la población civil que permanece expuesta a los efectos de esta confrontación.

“Es lamentablemente la cifra de personas fallecidas, los heridos, la afectación, el miedo y la zozobra que esto causa tanto para la Fuerza Pública como también para la población civil”, señaló.

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Piden garantizar la vida y la permanencia en los territorios

Para García, es importante que el Gobierno Nacional garantice la permanencia de las comunidades en su territorio, lo anterior teniendo en cuenta que, estas acciones de los grupos armados han incentivado el desplazamiento de las familias campesinas.

“Lo que se busca y lo que exigimos es que se garantice la vida, que se garantice la permanencia en los territorios y que cese este conflicto y que se busquen las opciones o las salidas necesarias para que esto pueda suceder”, enfatizó.

De acuerdo con un informe entregado por CORPOREDDEH, en lo corrido de este año 2026, los ataques con explosivos lanzados desde drones en la región del Catatumbo ha dejado al menos 69 víctimas.

  • Catatumbo
Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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