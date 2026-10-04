Piden al magistrado Vladimir Fernández apartarse temporalmente de la Corte por caso UNGRD

La Fundación para el Estado de Derecho (Fede) pidió al magistrado de la Corte Constitucional Vladimir Fernández que se separe temporalmente de sus funciones mientras se esclarecen los hechos por los que es investigado en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, relacionados con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La organización señaló que la solicitud no implica un pronunciamiento sobre la responsabilidad del magistrado y que busca preservar la independencia, imparcialidad y credibilidad de la Corte Constitucional.

En ese sentido, Fede pidió a Fernández “su separación temporal de funciones mientras se esclarecen los hechos” que son materia de investigación ante la Comisión de Acusación.

La Fundación explicó que esta petición no pretende reemplazar las competencias de las autoridades encargadas de establecer si hubo alguna conducta irregular por parte del magistrado.

“Esta medida no comporta una valoración sobre su responsabilidad ni sustituye las competencias de las autoridades encargadas de investigarlo. Se trata de una medida temporal dirigida a separar el trámite de los cuestionamientos individuales del ejercicio de las funciones de la Corte”.

La organización también hizo un llamado a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que adelante con “prontitud y rigor” las actuaciones necesarias para determinar si Fernández tendría alguna responsabilidad en el escándalo de corrupción de la UNGRD.

La posición de la Corte Constitucional

En medio de la controversia, la Corte Constitucional se pronunció sobre la situación del magistrado, aunque sin mencionar directamente su nombre.

La corporación recordó que Fernández está amparado por la presunción de inocencia y que conserva todas las garantías constitucionales mientras las autoridades competentes adelantan las investigaciones correspondientes.

La Corte también manifestó que respetará las decisiones que adopte la justicia frente al futuro del magistrado.

El antecedente de Jorge Pretelt

La situación de Vladimir Fernández también ha sido comparada con la que enfrentó el entonces presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretelt.

En 2015, Pretelt se apartó de sus funciones luego de que su nombre apareciera relacionado con el escándalo de corrupción de Fidupetrol.

Posteriormente, el Senado admitió una acusación en su contra por el delito de concusión y lo suspendió de su investidura como magistrado. El proceso pasó entonces a la Corte Suprema de Justicia.

En 2016, la Corte Constitucional designó al magistrado auxiliar Aquiles Arrieta como encargado del despacho de Pretelt.

Nueve años después, la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra el exmagistrado, quien fue sentenciado a seis años de prisión por el caso relacionado con los 500 millones de pesos que habría exigido a la firma Fidupetrol a cambio de favorecer una tutela.