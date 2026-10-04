¿Cómo van las elecciones en Brasil? ÚLTIMAS noticias tras cierre de urnas EN DIRECTO

¿Cómo van las elecciones en Brasil? ÚLTIMAS noticias de las votaciones EN DIRECTO

Este domingo 04 de octubre de 2026, Brasil elige quién será su próximo mandatario, esto en medio de una campaña política marcada por una fuerte polarización entre dos posturas ideológicas dominantes que han ostentado el poder en el gigante latinoamericano: la política social de Lula da Silva y el nacionalismo de derecha bolsonarista.

Lea también: La elección del domingo en Brasil influirá en Colombia más de lo que imaginamos

En Caracol Radio le contamos cómo avanza la jornada de elecciones:

ÚLTIMAS noticias de las votaciones EN DIRECTO:

Hay nuevos mensajes 3:00 P.M. CIERRE DE URNAS Se registra el cierre de urnas en Brasil de las elecciones presidenciales este 4 de octubre de 2026. Se da inicio inmediato al preconteo de los votos de la primera vuelta presidencial. 2:00 P.M. La misión de observación Transparência Eleitoral Brasil (TE Brasil) informó que detectó filas en el 79,8% de las mesas observadas durante la jornada electoral, además de problemas puntuales de accesibilidad y algunos incidentes aislados que, según la organización, no afectaron la continuidad de la votación. 12:20 p.m | La Policía Federal de Brasil abrió una investigación por una presunta injerencia de Estados Unidos en asuntos internos del país. 6:51 a.m | A esta hora ya comienzan a llegar los ciudadanos a los puestos de votación en Río de Janeiro. 6:45 a.m | Flávio Bolsonaro ya abandonó el puesto de votación. El candidato se dirige ahora a acompañar a su esposa, que también acudirá a ejercer su derecho al voto. 6:29 a.m | Flávio Bolsonaro ya depositó su voto en esta primera vuelta presidencial en Brasil. 6:15 a.m. | El candidato del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro, acaba de llegar al puesto de votación donde ejercerá su derecho al voto.

Candidatos:

Por una parte, uno de los candidatos es Luiz Inácio Lula da Silva quien busca a sus 80 años su cuarto mandato en Brasil, con la intención de darle continuidad a la política de inclusión social y pragmatismo económico que ha mantenido su popularidad en la base de electores.

Del lado contrario, Flávio Bolsonaro fue el encargado de recoger el capital político de su padre Jair, quien cumple una condena en prisión domiciliaria, intentando aprovechar la ola de gobiernos de derecha desencadenada bajo el manto de la política exterior de Donald Trump.

Escuche Caracol Radio EN VIVO aquí: