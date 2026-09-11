Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

11 sep 2026 Actualizado 12:19

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Vía aérea fueron trasladados a Cúcuta los jóvenes que cayeron en un campo minado en el Catatumbo

Los dos heridos reciben atención médica en el Hospital Universitario Erasmo Meoz.

Vía aérea fueron trasladados a Cúcuta los jóvenes que cayeron en un campo minado en el Catatumbo. / Foto: Cortesía para Caracol Radio.

Vía aérea fueron trasladados a Cúcuta los jóvenes que cayeron en un campo minado en el Catatumbo. / Foto: Cortesía para Caracol Radio.

Vía aérea fueron trasladados a Cúcuta los jóvenes que cayeron en un campo minado en el Catatumbo. / Foto: Cortesía para Caracol Radio.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Catatumbo

Los campos minados en la región del Catatumbo vuelven a dejar víctimas. El más reciente hecho se presentó en zona rural del municipio de Tibú, dejando como saldo un joven muerto y dos más gravemente heridos.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el hecho se presentó en el KM 25, sobre la vía que comunica al corregimiento de La Gabarra con el casco urbano de Tibú.

Más información

Las dos personas que resultaron heridas, fueron llevadas hasta el hospital de Tibú, pero debido a la gravedad de sus heridas, necesitaban ser trasladadas hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

La mayor preocupación se concentraba en que, por temas de orden público, los jóvenes no habían podido ser sacados del municipio de Tibú.

Más información

No han podido ser trasladados a Cúcuta por orden público, porque hay retenes ilegales en la vía entre Tibú y Cúcuta”, informó Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander.

En las últimas horas fueron trasladados

La gestión adelantada por parte de los funcionarios y organizaciones sociales con presencia en la región, permitió que las autoridades trasladaran a los jóvenes hasta la ciudad de Cúcuta.

Más información

El traslado se realizó vía aérea, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana y fueron ingresados al Hospital Universitario Erasmo Meoz de la capital nortesantandereana.

Caracol Radio pudo conocer que uno de los dos heridos presenta mayor gravedad.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado