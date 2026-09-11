Vía aérea fueron trasladados a Cúcuta los jóvenes que cayeron en un campo minado en el Catatumbo. / Foto: Cortesía para Caracol Radio.

Catatumbo

Los campos minados en la región del Catatumbo vuelven a dejar víctimas. El más reciente hecho se presentó en zona rural del municipio de Tibú, dejando como saldo un joven muerto y dos más gravemente heridos.

De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el hecho se presentó en el KM 25, sobre la vía que comunica al corregimiento de La Gabarra con el casco urbano de Tibú.

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Las dos personas que resultaron heridas, fueron llevadas hasta el hospital de Tibú, pero debido a la gravedad de sus heridas, necesitaban ser trasladadas hasta el Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta.

La mayor preocupación se concentraba en que, por temas de orden público, los jóvenes no habían podido ser sacados del municipio de Tibú.

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“No han podido ser trasladados a Cúcuta por orden público, porque hay retenes ilegales en la vía entre Tibú y Cúcuta”, informó Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander.

En las últimas horas fueron trasladados

La gestión adelantada por parte de los funcionarios y organizaciones sociales con presencia en la región, permitió que las autoridades trasladaran a los jóvenes hasta la ciudad de Cúcuta.

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El traslado se realizó vía aérea, en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana y fueron ingresados al Hospital Universitario Erasmo Meoz de la capital nortesantandereana.

Caracol Radio pudo conocer que uno de los dos heridos presenta mayor gravedad.