Comunidades del Catatumbo marchan contra la violencia

Norte de Santander.

El dolor y la indignación llevaron este lunes, 05 de octubre, a habitantes de La Gabarra, en el municipio de Tibú, a salir a las calles para rechazar la violencia que nuevamente golpea a esta comunidad de Norte de Santander.

La movilización comenzó hacia las 8:30 de la mañana, luego de que tres jóvenes fueran asesinados en menos de 48 horas en medio de la confrontación armada que continúa afectando esta zona del departamento.

Carmen García, presidente de la Asociación Madres del Catatumbo por la Paz, explicó a Caracol Radio que la comunidad decidió marchar para exigir que los grupos armados saquen a los jóvenes de la confrontación y cesen los ataques contra la población.

“Hoy en el corregimiento de La Gabarra decidimos salir a la calle por todo lo que está pasando en nuestro territorio. Antier fueron asesinados dos jóvenes en nuestro territorio, ayer uno más, jóvenes que no tenían nada que ver con el conflicto armado”.

La dirigente social aseguró que existe un profundo sentimiento de dolor e impotencia entre las familias, especialmente por el impacto que la confrontación está teniendo sobre los jóvenes.

“Los que más han llevado en esta pelea de dos actores armados han sido nuestros jóvenes. Los que están muriendo en el corregimiento de La Gabarra son nuestros jóvenes”.

García también alertó por el incremento del reclutamiento forzado en el corregimiento y pidió a los grupos armados que mantienen la confrontación buscar una salida dialogada.

“Le pedimos a estos actores armados que entren a un diálogo ya entre ellos dos y que dejen de asesinar a nuestros jóvenes en nuestro territorio”.

La presidente de la organización manifestó además su preocupación por otros hechos que afectan a la población civil, como los ataques con drones y la presencia de minas, que, según señaló, también han dejado víctimas entre jóvenes, campesinos y adultos mayores.

Frente a esta situación, las Madres del Catatumbo por la Paz hicieron un llamado al Gobierno Nacional para fortalecer la seguridad en la región, pero insistieron en que la respuesta no puede limitarse a la presencia de la Fuerza Pública.

“No solamente con pie de fuerza, sino también con buscar la solución de poder llegar al territorio con proyectos, con proyectos de escuelas, con proyectos de vías terciarias, con proyectos de universidades, con proyectos para las mujeres en el territorio”.

La movilización se produjo luego de los recientes homicidios, entre ellos el de Duván Camilo Rubio Picón, de 19 años, y refleja el temor de las familias ante una violencia que, según las organizaciones sociales, continúa cobrando la vida de jóvenes en el Catatumbo.