Concejal de Cúcuta cuestiona millonarias inversiones en parques y escenarios deportivos

Cúcuta

Luego del ejercicio de control político adelantado durante el pasado fin de semana en el Concejo de Cúcuta, Alonso Torres cuestionó la información entregada por varias de las secretarias y puso bajo la lupa millonarios contratos destinados a la intervención de parques y escenarios deportivos.

De acuerdo con el cabildante, la jornada se citó para un control político a seis dependencias de las Alcaldía de Cúcuta, de las cuales solo asistieron cuatro. Las secretarías de Infraestructura y de Seguridad Ciudadana pidieron aplazar su participación para una nueva fecha.

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Cuestionamientos por contratos para parques y escenarios deportivos

Para Torres, uno de los puntos que más llamó la atención es frente a la ejecución de dineros destinados para intervenir 51 parques y 71 escenarios deportivos.

“Nos muestran que se hicieron dos contratos, uno por más de 15.402 millones de pesos para intervenir 51 parques, otro contrato por el valor de 15.402 millones de pesos para intervenir 71 escenarios deportivos. No nos quisieron dar un informe detallado de cuánto costó cada parque, cuánto costó cada escenario deportivo, no vinieron con esa respuesta”, indicó el cabildante.

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A partir de las cifras globales, Torres realizó un cálculo promedio. “En el caso de los parques, los $15.402 millones divididos entre 51 intervenciones representarían aproximadamente $302 millones por parque”, mientras que en los escenarios deportivos, el promedio es de $217 millones por cada intervención.

“¿Sí costó 302 millones de pesos?”, cuestionó el concejal al referirse al valor promedio de las intervenciones en los parques y pidió a la ciudadanía revisar las obras para establecer si, a su juicio, los trabajos ejecutados corresponden con los recursos invertidos.

Además aseguró que estos trabajos ya fueron ejecutados y que tan solo estaría pendiente el alumbrado público.

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Concejal cuestionó pago de intereses de crédito

Pero los cuestionamientos de Torres no concluyeron. Durante el control político también dejó ver su preocupación por el endeudamiento que tiene el municipio.

“Hacienda nos manifestó que a día de hoy, octubre del 2026, hemos cancelado más de 45 mil millones de pesos solamente de intereses del primer crédito, de los 287 mil que fueron aprobados en el 2024, y no se ha cancelado un peso del valor del crédito. Entonces, 45 mil millones de pesos en intereses en menos de un año, saquen ustedes sus propias conclusiones”, concluyó el cabildante.