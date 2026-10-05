Arroceros acatan suspensión de siembra por fenómeno del niño

Norte de Santander

Los arroceros en Norte de Santander salieron en defensa de la actividad económica que genera el sector productivo advirtiendo que renglones como el carbón, la palma y el arroz son los que jalonan la economía.

Guillermo Infante gerente de Coagronorte dijo que “de este cereal dependen cerca de ocho mil familias que están ligadas al arroz”.

Explicó el empresario que “en Coagronorte somos 653 agricultores que entendieron las bondades del distrito de riesgo y por ello hemos adoptado políticas para enfrentar el fenómeno del niño”.

Explicó que frente a ello se adoptaron acciones como “la restricción de siembras, el agrónomo tiene que revisar la viabilidad si se cuenta con agua, el distrito de riego a través de Corponor ha dado una instrucción clara que no se permiten nuevas siembras para cuidar el caudal del río”.

Y agredió “el caudal debe priorizarse para el consumo humano, y para proteger la fauna que tiene el afluentes. Solo se esta tomando el agua para los cultivos que están en desarrollo y se espera que terminen en el último trimestre”.

“No se sembrará arroz en los sitios donde no se cuente con el agua, que haya disponibilidad de agua, para ello la empresa ha destinado recursos para financiarle a los agricultores las quemas químicas, esto le va a permitir a la tierra descansar y después de un buen descanso se verán mejores cultivos” dijo el gerente.

Finalmente manifestó que “la cooperativa dispuso de silos adicionales para almacenar el arroz que se produjo y así surtir a los clientes en el próximo trimestre del año, que es cuando se prevé haya más escases de arroz”.