Brasil va a segunda vuelta: Lula y Flávio Bolsonaro disputarán una elección marcada por polarización

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el diputado Flávio Bolsonaro fueron los dos candidatos más votados en la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

Ambos candidatos se enfrentarán nuevamente el próximo 25 de octubre para definir quién gobernará el país.

Bolsonaro llevó una votación de 37.566.895 mientras que el actual mandatario obtuvo 32.007.853 votos.

El resultado prolonga la disputa entre el progresismo y la derecha bolsonarista, en una campaña marcada por fuertes diferencias sobre democracia, economía, seguridad, soberanía nacional y la relación con Estados Unidos.

Lula encabezó una multitudinaria caminata por la Avenida Paulista, acompañado por dirigentes de su Partido de los Trabajadores y candidatos aliados. Ante sus seguidores, presentó la elección como una disputa entre la defensa de la democracia y lo que calificó como “barbarie y corrupción”.

Flávio Bolsonaro, por su parte, encabezó una caravana de motocicletas en el interior de São Paulo y estuvo acompañado por el gobernador Tarcísio de Freitas. Sus simpatizantes ondearon banderas de Brasil y reclamaron la libertad de Jair Bolsonaro y de otros condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia, en enero de 2023.

Más de 158 millones de brasileños estaban habilitados para votar en estos comicios, que además de presidente definieron la renovación del Congreso y cargos regionales.

Ahora comienza una nueva etapa de campaña en la que Lula y Flávio Bolsonaro buscarán conquistar a los votantes que respaldaron a los demás candidatos y definir una elección que vuelve a poner frente a frente a dos sectores enfrentados de la sociedad brasileña.