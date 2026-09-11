Comercio nocturno de Cúcuta advierte caída de hasta 25% en ventas por menor llegada de venezolanos

Cúcuta

La disminución de visitantes venezolanos a la ciudad de Cúcuta, está afectando las cajas registradores del comercio nocturno, quienes ya reportan una disminución de hasta el 25% de sus ventas.

En entrevista con Caracol Radio, Eduardo Quintero, presidente de Asobares, aseguró que la ciudad atraviesa un panorama complejo, debido a la disminución en la llegada de visitantes venezolanos. A esto se suma el deterioro de las condiciones de seguridad y las dificultades que, según el gremio, se estarían presentando para el ingreso de vehículos procedentes del vecino país.

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Menor llegada de venezolanos afecta al comercio de Cúcuta

La radiografía entregada por este líder gremial deja evidenciar que uno de los factores que incidió en la reducción de visitantes venezolanos es el comportamiento del dólar que, junto a la percepción de inseguridad, ha ahuyentado al comprador venezolano.

“Ya no podemos hablar de percepción de seguridad, sino son temas que ya son reales, que están sucediendo no solamente en Cúcuta, sino en toda la región”, señaló Quintero.

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Gremio cuestiona exigencias para vehículos venezolanos

A lo anterior se suma presuntas anomalías por parte de las autoridades de tránsito, relacionados con el ingreso de vehículos venezolanos al Área Metropolitana.

El presidente de Asobares aseguró que comerciantes han identificado dificultades relacionadas con los requerimientos de documentación exigidos por agentes de tránsito a los conductores provenientes de Venezuela.

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Para el dirigente gremial, esta situación termina convirtiéndose en una barrera que puede desestimular la llegada de turistas y compradores venezolanos a Cúcuta.



