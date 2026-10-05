Animalistas llaman la atención porque el centro de bienestar no despega

En Cúcuta animalistas dejan al descubierto grandes fallas institucionales en la atención, entre ellas el incumplimiento del Centro de Bienestar Animal proyectado hace 6 años.

Aunque la ciudad busca cerrar el año con una cifra histórica de más de 4.000 esterilizaciones en perros y gatos, la falta de gestión en la Secretaría de Gobierno impidió la realización de eventos oficiales para la fecha.

“Lamentablemente no se conmemoró, no hubo marcha, no hubo Día de la Solidaridad ni Semana de los Animales”, denunció en los micrófonos de Caracol Radio el concejal Víctor Caicedo, quien a modo personal lideró junto a voluntarios un carnaval independiente en el Malecón para promover la adopción responsable.

Sobre la falta de funcionamiento del prometido Centro de Bienestar Animal prometido por el concejal, aclaró que los recursos financieros ya fueron aprobados por la corporación municipal mediante el cupo de endeudamiento, pero la ejecución sigue estancada.

“Le dijimos, ‘Ojo, alcalde, cúmplale a los animales’. Los recursos se trasladaron al Área Metropolitana de Cúcuta para que realicen el proceso contractual que empiece a ejecutar estudios, diseños y construcción, ya casi es una realidad”dijo el dirigente político.

En materia de judicialización contra el maltrato en Norte de Santander, el activista fue enfático en señalar que las leyes existentes no sirven de nada si la comunidad no acude a las autoridades competentes.

“Contamos con la Ley Ángel y un ordenamiento jurídico que permite garantías, pero la única forma de que esto sea posible es denunciando, cuando promovemos justicia estamos diciéndole a la gente: los animales tienen leyes, pero dependen de que tú seas la voz de los que no la tienen “dijo el concejal.

Pese a los tropiezos, la atención a los casos de crueldad ha mejorado de manera gracias a la articulación entre la Policía Nacional, los inspectores de policía y la Fiscalía.

Sin embargo, la efectividad de la ruta de denuncia ha sido un proceso complejo de capacitación continua en los despachos. “Nos ha tocado enseñarles a todos, sentarnos a hacer pedagogía y talleres para que cada uno sea competente, porque esto es un engranaje completo entre la denuncia, el inspector y la justicia” dijo Caicedo.

Pese a la ausencia de actividades realizadas desde la administración, se resalta una ciudadanía cada vez más sensible y activa en la protección de los seres sintientes, lo que se traduce en un respaldo directo a causas ambientalistas y la apertura de refugios independientes.

“En la ciudad hoy hay más de 200 albergues; esto es la muestra de que hay muchas personas que se están uniendo y manifestando su amor sagrado a los animales”, concluyó el cabildante, resaltando que la causa animalista dejó de ser un asunto aislado para convertirse en un mandato prioritario de la sociedad cucuteña.