Por orden público y fenómeno de El Niño, suspende las fiestas patronales en La Playa de Belén

La Playa de Belén. / Foto: Archivo. ( Foto: Secretaría de Cultura La Playa de Belén )

Norte de Santander

La temporada de sequía y las alteraciones de orden público, obligaron a las autoridades en el municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander, a suspender las fiestas patronales en honor a la Virgen de las Mercedes.

“Esta determinación fue adoptada después de escuchar y valorar las consideraciones de las autoridades, entidades, comerciantes y representantes del sector turismo, teniendo en cuenta las circunstancias que actualmente enfrenta nuestro territorio y que requieren decisiones responsables por parte de la Administración Municipal”, indicó la alcaldía a través de un comunicado.

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¿Qué motivó a las autoridades para tomar esta decisión?

La administración municipal fue enfática en indicar que el Fenómeno de El Niño es uno de los principales motivos que obliga a las autoridades a tomar esta drástica decisión.

“Uno de los principales factores que motivan esta decisión es la escasez de agua que atraviesa el municipio como consecuencia del fenómeno de El Niño, una situación que nos llama a fortalecer las acciones de cuidado, uso responsable y protección de este recurso esencial para la vida. En este contexto, resulta necesario priorizar los esfuerzos institucionales y comunitarios en la atención de las necesidades más importantes de nuestra población”.

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A lo anterior, se suma el panorama de seguridad que atraviesa actualmente la región del Catatumbo, teniendo como epicentro la provincia de Ocaña y el municipio de Tibú.

“A esta situación se suma el panorama de seguridad que enfrenta nuestra región, frente al cual debemos actuar con prudencia y responsabilidad, adoptando las medidas necesarias para proteger a la comunidad y contribuir a preservar el bienestar colectivo”.

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Personería pide priorizar el acceso al agua

Para Yamil Velásquez, Personero de La Playa de Belén, es de vital importancia que el municipio priorice el uso responsable del agua durante el actual Fenómeno de El Niño.

“La Playa está pasando por un momento difícil”, señaló la Personería, al advertir sobre los efectos que las condiciones climáticas han generado en el territorio.

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Y es que de acuerdo con las autoridades ambientales, las fuentes hídricas en esa zona del departamento han presentado una considerable disminución, afectando tanto a las comunidades como a las actividades productivas del municipio.

“Invito a hacer un uso responsable y racional del agua. Cuidarnos y cuidar nuestros recursos naturales es responsabilidad de todos”, manifestó Velásquez.

La agenda cultural estaba programada entre el 23 y el 27 de septiembre.