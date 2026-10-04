Reclasificación 2026: Cupos a torneos internacionales tras triunfo del Cali y empate del Tolima

Juan Dinneno celebra su gol con el Cali ante Alianza FC / @DeportivoCaliCP

Atlético Nacional se mantiene al comando de la tabla de la Reclasificación en el 2026. El equipo antioqueño, con un partido menos, le saca 19 puntos de ventaja al América de Cali, su principal perseguidor en dicha tabla.

Vale la pena recordar que la Reclasificación es una tabla que suma todos los puntos que los equipos hagan en todas las instancias de Liga a lo largo del 2026, teniendo en cuenta los dos torneos del año.

A través de esta tabla se entregan al menos cinco de los ocho cupos que reciben los equipos colombianos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2027.

¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?

Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.

¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?

Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.

Tabla de Reclasificación en Colombia

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 77 Copa Libertadores 2. América de Cali 58 Copa Libertadores 3. Deportes Tolima 56 Copa Sudamericana 4. Independiente Santa Fe 54 Copa Sudamericana 5. Junior 53 Copa Libertadores* 6. Deportivo Cali 51 Copa Sudamericana 7. Millonarios 47 // 8. Once Caldas 46 // 9. Independiente Medellín 46 // 10. Atlético Bucaramanga 43 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tieen lugar fijo en la Copa Libertadores 2027.