Reclasificación 2026: Cupos a torneos internacionales tras triunfo del Cali y empate del Tolima
Atlético Nacional lidera dicha tabla con comodidad.
Atlético Nacional se mantiene al comando de la tabla de la Reclasificación en el 2026. El equipo antioqueño, con un partido menos, le saca 19 puntos de ventaja al América de Cali, su principal perseguidor en dicha tabla.
Vale la pena recordar que la Reclasificación es una tabla que suma todos los puntos que los equipos hagan en todas las instancias de Liga a lo largo del 2026, teniendo en cuenta los dos torneos del año.
A través de esta tabla se entregan al menos cinco de los ocho cupos que reciben los equipos colombianos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana del 2027.
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¿Cómo se definen los cupos a la Libertadores 2027?
Los dos mejores equipos de esta tabla, que no hayan sido campeones de la Liga, recibirán un cupo a la fase previa 2 de la Copa Libertadores. En caso de que Junior volviera a ser campeón de esta Liga, la Reclasificación entregará un cupo más al máximo certamen de clubes del continente.
¿Cómo se definen los cupos a la Sudamericana 2027?
Por su parte, los cupos a la Copa Sudamericana del próximo año serán para los tres mejores equipos de la Reclasificación que no hayan sido campeones de Liga y que no alcancen a acceder a la Libertadores. El último cupo será para el equipo que se corone campeón de la Copa Colombia.
Tabla de Reclasificación en Colombia
|Pos.
|Equipo
|Puntos
|Torneo
|1.
|Atlético Nacional
|77
|Copa Libertadores
|2.
|América de Cali
|58
|Copa Libertadores
|3.
|Deportes Tolima
|56
|Copa Sudamericana
|4.
|Independiente Santa Fe
|54
|Copa Sudamericana
|5.
|Junior
|53
|Copa Libertadores*
|6.
|Deportivo Cali
|51
|Copa Sudamericana
|7.
|Millonarios
|47
|//
|8.
|Once Caldas
|46
|//
|9.
|Independiente Medellín
|46
|//
|10.
|Atlético Bucaramanga
|43
|//
***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tieen lugar fijo en la Copa Libertadores 2027.
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...