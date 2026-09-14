Capturan presunto explosivista del ELN en Guamalito

Norte de Santander

En desarrollo de las operaciones de la Fuerza Pública para garantizar su retorno al corregimiento de Guamalito, jurisdicción del municipio de El Carmen, la Policía de Norte de Santander capturó a un presunto explosivista del ELN.

Se trata de Alias “Trompón”, presunto integrante del Ejercito de Liberación Nacional ELN, encargado de operar drones en la región del Catatumbo.

La información preliminar de las autoridades advierte que este hombre sería el responsable de detonar la subestación después de las tres acciones violentas que cometió esa guerrilla contra las unidades policiales.

Durante una diligencia de allanamiento adelantada en las últimas horas en la residencia del capturado, las autoridades hallaron los elementos que quedaron en la estación luego de su destrucción, como también explosivos y un dron.

El capturado será dejado a disposición de la autoridad competente.