Un joven muerto y dos más heridos tras caer en un campo minado en la región del Catatumbo

Norte de Santander

Las minas antipersona siguen dejando víctimas en la región del Catatumbo, en Norte de Santander. Durante las últimas horas, tres jóvenes cayeron en un campo minado. Uno de ellos perdió la vida en el lugar y los otros dos quedaron gravemente heridos.

“Lamentablemente el tema del Catatumbo continúa dejando víctimas, personas muertas”, dijo a Caracol Radio, Luis Fernando Niño, Consejero de Paz de Norte de Santander.

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De acuerdo con la información conocida por Caracol Radio, el hecho se presentó en el KM 25, sobre la vía que comunica al corregimiento de La Gabarra con el casco urbano de Tibú.

Los dos heridos fueron trasladados hasta el hospital de Tibú. Pero debido a la gravedad de sus heridas, necesitan ser trasladados de manera urgente a Cúcuta.

Los dos jóvenes heridos permanecen en Tibú

De acuerdo con la información entrega por parte de las organizaciones sociales con presencia en el territorio, los dos jóvenes heridos no han podido ser trasladados a la ciudad de Cúcuta, por la difícil situación de orden público que se vive sobre la vía que comunica a Tibú con la capital nortesantandereana.

Información que fue confirmada por Luis Fernando Niño, quien dijo a Caracol Radio que los dos heridos “no han podido ser trasladados a Cúcuta por orden público, porque hay retenes ilegales en la vía entre Tibú y Cúcuta”.

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Faltan ambulancias en el hospital de Tibú

A la situación de seguridad se suman, según información entregada por habitantes y líderes comunitarios, dificultades relacionadas con la disponibilidad de ambulancias y el funcionamiento de la misión médica.

“Las comunidades nos dicen que quizás hay una ambulancia perdida, el ataque a la misión médica, que también es una infracción al derecho internacional humanitario, por eso no han permitido sacar estos heridos hacia la ciudad de Cúcuta”, expresó Niño.