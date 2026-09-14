Lina María Larrotta asume la gerencia de Prosperidad Social en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

Lina María Larrotta Flórez asumió como nueva gerente regional de Prosperidad Social en Norte de Santander, responsabilidad desde la que acompañará la implementación de los programas y estrategias de la entidad dirigidos a la inclusión social, la superación de la pobreza y el fortalecimiento de las comunidades.

La nueva funcionaria es comunicadora social de la Universidad de Pamplona y magíster en Comunicación e Identidad Corporativa.

Cuenta con más de 13 años de experiencia profesional en comunicación institucional y organizacional, gestión social y acompañamiento de proyectos con enfoque territorial.

Su trayectoria incluye experiencia en el sector educativo, donde trabajó en áreas de prensa, regionalización y comunicaciones institucionales de la Universidad de Pamplona y la Universidad de Antioquia.

Allí participó en la divulgación de iniciativas académicas, científicas, culturales y sociales, relacionadas con el desarrollo regional y el fortalecimiento comunitario.

Larrotta Flórez también ha trabajado en la gestión social de proyectos de infraestructura. Entre 2022 y 2026 se desempeñó como profesional social y ambiental en GOG Ingeniería Eléctrica y como profesional social en la unidad de proyectos de la Desarrolladora de Proyectos de Ingeniería, DEPI S.A.S.

Al asumir el cargo, señaló que llega con el propósito de mantener una gestión cercana al territorio y escuchar las necesidades de las comunidades.

“Para servir a un territorio primero hay que escucharlo y comprenderlo”, afirmó Lina María Larrotta, quien agregó que buscará articular el trabajo del Estado con la academia, el sector productivo y las instituciones para convertir esas necesidades en gestión y resultados.

La designación estará enfocada en el acompañamiento territorial de las políticas y programas de Prosperidad Social en Norte de Santander.