Obispo de Ocaña pide mantener los esfuerzos de paz en medio de la violencia que vive el Catatumbo

Catatumbo

La región del Catatumbo está próxima a cumplir 20 meses de conflicto entre las disidencias del Frente 33 de las FARC y el ELN. De acuerdo con sus pobladores, esta crisis ha sido la más compleja vivida en la región en las últimas décadas, dejando hasta el momento más de 140 mil personas desplazadas y centenares de personas asesinadas.

En medio de estos hechos de violencia, la iglesia católica en cabeza de Monseñor Orlando Olave, obispo de Ocaña, están haciendo un llamado para que no se abandonen los esfuerzos encaminados a construir la paz.

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“La paz no es la ausencia de dificultades o la ausencia de momentos difíciles. La paz es una búsqueda permanente que hacemos todos”, afirmó Monseñor Olave.

El religioso recordó que la comisión de diálogo y acompañamiento surgió en uno de los momentos más complejos del conflicto y consideró que la existencia de violencia no puede convertirse en una razón para abandonar la búsqueda de soluciones pacíficas.

“Porque el hecho que se incremente la violencia nosotros no podemos dejar de hacer la paz. Al contrario, justo cuando se dan estos momentos tan difíciles, tan dolorosos, es que nos debemos empoderar aún más de esa propuesta de paz”, sostuvo.

El llamado al Gobierno Nacional

Según lo expresó el obispo de Ocaña, el cambio de Gobierno Nacional ha provocado una pausa en varias gestiones que se venían adelantando en esa región, en búsqueda de la tan anhelada paz.

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De acuerdo con Olave, en la actualidad se han desarrollado varias conversaciones con la Defensoría del Pueblo y la ONU, con el objetivo de analizar el escenario que vive el Catatumbo y definir los pasos a seguir.

“Nosotros hemos estado reflexionando con Defensoría, con la ONU, un poco cuál es nuestra posición en este momento. Hemos estado, y sobre todo la Defensora, ha estado en unas conversaciones con el señor Ministro del Interior, con el doctor Lara, donde le hemos contado lo que hemos hecho, que sin ánimo aquí de ninguna presunción humana, se han salvado vidas”, expresó el prelado.

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Las acciones adelantadas por las misiones humanitarias

El representante de la iglesia católica en esta zona de la región del Catatumbo, recordó que durante estos meses han adelantado varias acciones, encaminadas a salvar vidas.

“Lo que nosotros hemos hecho es, por ejemplo, la entrega de los distintos combatientes que nos han entregado la comisión, la liberación de algunas personas, pues eso nos ha llevado a salvar vidas”, explicó.

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El obispo de Ocaña aseguró que existe disposición para continuar con este trabajo, pero que para reactivar formalmente las mesas de diálogo y los espacios de conversación se requiere el respaldo del Gobierno Nacional.