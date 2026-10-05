Cúcuta abrirá dos nuevas Comisarías de Familia

Cúcuta

La brutal agresión de un taxista contra una mujer en la ciudadela Juan Atalaya, cuyo video se hizo viral en redes sociales provocando la indignación ciudadana, reabrió el debate sobre la falta de eficacia en las rutas de protección para las víctimas y la necesidad de abrir nuevas comisarías.

Frente a esta situación, desde el Concejo Municipal anunciaron que citarán en los próximos diez días a la Secretaría de Gobierno para evaluar la estrategia de atención y revisar la creación de dos nuevas Comisarías de Familia que permitan descongestionar la alta demanda de casos.

Actualmente, Cúcuta cuenta con siete comisarías activas, incluidas las dos habilitadas al cierre del año anterior, pero la meta del Plan de Desarrollo es llegar a nueve centros de atención para responder al incremento de denuncias.

La concejal Vanessa Arenas, integrante de la Comisión Legal para la Mujer, señaló que las víctimas se están enfrentando a trabas institucionales “el llamado del Concejo Municipal es a que denuncien, pero nos hemos encontrado con las mujeres victimizadas y revictimizadas porque no encuentran una respuesta eficaz para darle trámite a esa denuncia”.

Para garantizar el funcionamiento operativo en estos despachos, el cabildo aprobó desde el primer año de administración la Estampilla Pro-Familia, una fuente de recursos fijos destinada exclusivamente a fortalecer la atención pública.

En ese sentido, los concejales exigirán un informe consolidado del uso de estos fondos y del balance real de atenciones en el año.

Pese a los tropiezos, desde la corporación reiteran la importancia de no guardar silencio frente a los maltratadores y que se están ajustando las herramientas públicas para evitar la impunidad.

“Les llamamos a que denuncien; estamos trabajando desde la administración y el Concejo Municipal para ser eficientes y que no tengamos esos casos diciendo: ‘¿para qué voy a denunciar si al final no pasa nada?’”, dijo la concejal.

La dirigente política también reitera que ante cualquier hecho de violencia se puede activar la ruta en la Fiscalía, la red de salud pública o la Policía Nacional, mientras la corporación se alista para continuar el debate de control político y garantizar que el compromiso presupuestal se traduzca en una infraestructura con capacidad de respuesta real.