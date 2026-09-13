James Rodríguez no fue convocado para juego de Nacional ante Águilas Doradas

El refuerzo del año y la gran estrella de Atlético Nacional se hará esperar en su debut con el cuadro Verdolaga. James Rodríguez no fue incluido en la convocatoria del equipo antioqueño para su duelo de este domingo frente Águilas Doradas.

James, anunciado este jueves como nuevo refuerzo de la institución, en un movimiento que rompió por completo el mercado del fútbol colombiano, cuenta apenas con dos sesiones de entrenamiento bajo las órdenes del técnico Lucas González.

En busca de que el jugador cucuteño continúe ganando ritmo, González no lo incluyó en la nómina de convocados del equipo para su compromiso de este domingo frente a Águilas Doradas, válido por la décima fecha del campeonato y el cual se llevará a cabo en el estadio Atanasio Girardot.

Además de James Rodríguez, las otras bajas de Atlético Nacional para su compromiso de este domingo son Elkin Rivero, quien sufrió la fractura del segundo metatarsiano del pie derecho; Nicolás Rodríguez, quien se recupera de un esguince de ligamento colateral de la rodilla izquierda, y Jorman Campuzano, que esta semana se reintegrará a trabajos.

¿Cuándo debutaría James Rodríguez?

Así las cosas, no se descarta que el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional se el próximo miércoles 16 de septiembre, cuando el equipo antioqueño visite a Internacional de Bogotá en el estadio El Campín. Dicho compromiso se disputará a las 8:20PM.

Nacional se ubica sexto en la tabla de posiciones con 12 puntos; no obstante, apenas ha disputado cinco encuentros, teniendo cuatro juegos pendientes. El equipo viene de golear 3-0 al Cali y clasificar a los cuartos de final de la Copa Colombia, donde se estarán enfrentando al Medellín en el clásico paisa.