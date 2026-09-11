James Rodríguez reveló por qué eligió a Nacional: “Es la camiseta que más pesa en Colombia”

James Rodríguez se convirtió en jugador de Atlético Nacional, luego de que el club anunciara su vinculación en horas de la noche del pasado jueves 10 de septiembre. El cucuteño llegó como agente libre y ya tuvo su primer entrenamiento en Guarne, sede de la institución, en horas de la mañana de este viernes.

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Tras su primera sesión, dirigida por Lucas González, James fue presentado ante los medios de comunicación acompañado del presidente del club, Sebastián Botero, y el entrenador bogotano, quien fue clave en su incorporación. Asimismo, manifestó que sus hijos y la familia, le hicieron pensar

Las palabras de James Rodríguez en su presentación

Agradecimientos e ilusión con Nacional: “Antes que nada, darle las gracias a la familia Ardila, al profe Lucas, ya habíamos hablado antes de poder estar juntos y fue más rápido de lo que se pensó, pero estoy feliz, para mí es un sueño, desde que hablamos el lunes, sentí algo único, me movió fibras, desde hace mucho un club no me hacía sentir esto. Desde el lunes o martes no podía irme para la cama, tranquilo, porque quería estar acá, es un sentimiento lindo, vienen cosas grandes, siempre quiero ganar y competir y Nacional siempre quero eso también, entonces es una buena mezcla”.

Los mensajes de los hinchas: “He visto en redes, me han mostrado el cariño de todos y este club, todos saben lo que es, es algo grande, algo único, el club que lo que se veía era como el Real Madrid pequeño y esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta sentir eso. Ya he jugado en clubes grandes, tienes que rendir hasta en un entrenamiento y estoy listo”.

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¿Por qué Junior no y Nacional sí?: “Eso de Junior ya es pasado, estoy acá, estoy feliz y este club y esta camiseta, es la que más pesa en Colombia. Ya está”.

La elección del dorsal: “El número es algo que para mí no es importante. En estos años, piensas en el 10, pero si me toca otro número, el que sea, va a pasar a un segundo plano, el número que sea, si quiero jugar, sea el número 100, va a ser igual”.

¿Por qué hace seis meses no se veía en el FPC y hoy si?: Seis meses... El tiempo cambia, todo cambia. Si me preguntabas hace 4 días te decía que no, todo cambió en 3 días, y el solo hecho de esta camiseta, del peso que tiene, son sentimientos que me han movido fibras, y cuando mueve fibras, ahí es".