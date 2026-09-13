Sebastián Viera: “Tendríamos que haber salido mejor que ellos, salimos peor”

Junior de Barranquilla no levanta cabeza y continúa cayendo en la tabla de posiciones. El vigente campeón del fútbol colombiano figura penúltimo en la tabla de posiciones con solo 3 puntos y no sabe lo que es ganar en el presente campeonato.

Con el uruguayo Sebastián Viera, ídolo del equipo, el Tiburón registra un empate y una derrota, esta última sumada este sábado, cuando se enfrentó en Valledupar a Alianza FC y cayó 1-0. Viera se mostró autocrítico al final del partido.

Balance del partido

“Un poco de todo, no lo veo por el tema de relajación, lo veo por el tema de la confianza y de que cuando te equivocaste te convierten y te cuesta carísimo. Entramos a un partido en el que recién al minuto 15 empezamos a jugar, antes estábamos muy imprecisos. Ellos tuvieron una ocasión de gol, después viene el gol de ellos, en desatenciones y después que pasaron 15 minutos comenzamos a jugar como pretendíamos, aunque en el último tercio nos estábamos diluyendo y no estábamos teniendo esa profundidad que necesitábamos. Después el partido, mantuvimos la pelota, pero sin hacer daño, ellos se nos pararon bien y nosotros no supimos resolver el bloque bajo de Alianza”.

¿Le preocupa los partidos que debe ganar para clasificar?

“Más que preocuparme el tema de la cantidad de partidos que tenemos que ganar para clasificarme, me preocupa y me tiene que ocupar el salir rápido de esta situación. Es complicado cuando te convierten en desatenciones y en minutos claves, animicamente en estos momentos golpea más, trae inseguridad y muchos pensamientos negativos. Nos tenemos que preocupar por trabajar y por ganar rápido. Más que preocuparme por ganar 10 partidos, me tengo que preocupar por ganar el primero y que esta energía cambie y que las cosas empiecen a salir y fluir”.

¿Qué le faltó a Junior?

“Alianza salió bien, nosotros tendríamos que haber salido mejor que ellos, incluso, y salimos peor. Ellos están más o menos parecidos a nosotros, pero nosotros somos un equipo que nos obliga a estar bien. No encontramos el partido por esos minutos y lo pagamos caro, hicieron el gol y salieron con una actitud que fue mejor que la nuestra. Nosotro quisimos reaccionar y no pudimos en todo el partido hacerle ese daño que teníamos que hacerle. Tenemos que aprender que todos los minutos son importantes y no tenemos que esperar que nos conviertan para reaccionar. Tenemos que reaccionar desde el primer minuto y salir como tenemos que salir. Hoy nos costó eso y lo pagamos muy caro”.

¿Fueron inferiores al rival?

“Inferior no nos sentimos en ningún momento, nosotros, los ataques que tuvieron ellos fueron por perdidas nuestras, perdidas que ellos aprovecharon al nosotros estar abiertos y aprovecharon para atacarnos, pero fue por nosotros filtrar un pase o estar abiertos, o perder un duelo, que perdimos mucho en los primeros 15 minutos. Nosotros hicimos las cosas bien hasta el último tercio, ahí nos faltó la profundidad, el último pase. Tratamos de proponar y buscar ese gol, pero nos faltaron cosas que tenemos que seguir mejorando”.