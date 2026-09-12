Independiente Santa Fe continúa brillando en el torneo colombiano y en la apertura de la décima jornada derrotó por la mínima diferencia (1-0) al Deportes Tolima en el Estadio El Campín.

Aunque el Léon jugó con nómina mixta por su compromiso internacional del próximo 15 de septiembre, logró sacar adelante un partido durísimo frente al segundo clasificado del campeonato y pudo imponerse con un solitario tanto de Nahuel Bustos.

Con este resultado, el cuadro cardenal se afianza dentro del grupo de los ocho al ubicarse cuarto con 13 puntos.

Hugo Rodallega defendió la llegada de James Rodríguez y Juan Cuadrado a la Liga Colombiana

Finalizado el encuentro en la capital del país, Hugo Rodallega atendió a los medios de comunicación en zona mixta y allí dio su opinión sobre el tema del momento: la llegada de James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado a la Liga Colombiana.

El experimentado delantero calificó sus regresos como “algo muy valioso” para el balompié nacional, teniendo en cuenta que le darán categoría y jerarquía al certamen.

“Eso es algo muy valioso para nuestro fútbol. Es muy bueno que Juan Guillermo haya llegado, que venga James, lo de Jackson con el Medellín. Yo creo que es algo muy positivo. Es un debate bastante amplio y se generan controversias, pero hay que disfrutar de estos jugadores”, empezó diciendo el experimentado futbolista.

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Y se refirió a las críticas que se han generado a raíz de las recientes contrataciones de Nacional y Millonarios: “Una parte del periodismo dirá que les gusta y otra que no. Unos dirán que ya vienen a retirarse y no harán nada, que vienen a caminar. Es algo que vamos a quedarnos debatiendo, aunque yo sí creo que esto le aporta mucho al fútbol colombiano. Además está demostrado, la mayoría volvimos y hemos sido campeones. Eso marca una diferencia”.

Finalmente, Rodallega le respondió a quienes advierten que por el regreso de los veteranos se nubla el ascenso de las promesas. En su opinión, los jóvenes encontrarán poco a poco su camino, mientras aprenden de la experiencia de los más grandes. Se trata de una relación complementaria.

“Dicen que con los jóvenes qué, pero a ellos toca darles tiempo. Nosotros también fuimos jóvenes, esperamos nuestro momento. Cuando llegue el momento de ellos, irán encontrando su camino. Quizás hagan un carrera igual o mejor a la que nosotros hicimos y ya cuando estén en Europa en algún momento querrán volver a su país. En este momento debemos aprovechar de jugadores como James que ganó Premio Puskás, goleador del Mundial o campeón de Champions”, concluyó.

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