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13 sep 2026 Actualizado 02:29

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Liga Femenina

Partidazos en semifinales: Así quedó el Grupo A de la Liga femenina

Este sábado concluyeron los cuadrangulares finales y quedaron definidos los cuatro equipos clasificados.

Manuela González celebra uno de sus dos goles ante Internacional de Palmira / X: @naloficialfem.

Manuela González celebra uno de sus dos goles ante Internacional de Palmira / X: @naloficialfem.

Manuela González celebra uno de sus dos goles ante Internacional de Palmira / X: @naloficialfem.
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Finalizaron los cuadrangulares de la Liga femenina este sábado y se definieron los últimos dos cupos a las semifinales. Atlético Nacional se quedó con el último tiquete a la próxima fase.

Las Verdolagas tenían que derrotar a Internacional de Palmira para clasificar, ningún otro resultado les servía, haciendo la tarea en condición de local. Millonarios ya se había asegurado la primera plaza.

Nacional, en un apretado partido, terminó imponiéndose 3-1 a las vallecaucanas. Manuela González convirtió los dos tantos del equipo antioqueño; mientras que por Inter anotó Melissa Moreno en propia meta. El tanto de la tranquilidad lo logró en el cierre Jylis Corona.

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Las dirigidas por Jorge Mario Barreneche llegaron a 9 puntos en la tabla de posiciones, superando a su rival de turno, que se quedó con 7 unidades en la tercera posición.

Por su parte, Millonarios cerró su cuadrangular con un empate sin goles en su visita a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo. Las azules ya tenían el primer puesto garantizado; las locales, ya estaban eliminadas.

Tabla de posiciones Grupo A

PosEquipoPTSDif
1Millonarios12+4
2Nacional9+3
3Internacional de Palmira7-5
4Internacional de Bogotá5-1

Partidazos en semifinales

En las semifinales de la Liga femenina habrá ahora dos grandes enfrentamientos. Millonarios y Santa Fe protagonizarán el clásico bogotano, cerrando la serie como local las azules; Cali, por su parte, se medirá a Nacional, definiéndose todo en suelo vallecaucano.

Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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