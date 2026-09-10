Copa Colombia: primeras llaves confirmadas de cuartos de final

Nacional y Medellín se medirán en cuartos de final / Colprensa

La fase de octavos de final de Copa Colombia comienza a tener desenlace. De momento, hay dos llaves de cuartos de final confirmadas, pues resta por jugarse la vuelta de los playoff entre Santa Fe y Unión Magdalena (2-0) la ida, así como el Barranquilla vs. Millonarios de octavos.

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Vale la pena recordar que los octavos de final y los cuartos se juegan a partido único, debido a la determinación que se tomó en asamblea Dimayor para reorganizar el calendario. Las semifinales y la final serán a ida y vuelta.

Nacional 3-0 Cali

El conjunto Verdolaga se impuso al Azucarero gracias a los goles de Alfredo Morelos, Marlos Moreno y Samuel Velásquez.

Real Cundinamarca 1-2 Internacional Bogotá

El equipo bogotano logró la clasificación gracias a los goles de Fabricio Sanguinetti y Facundo Boné, mientras que para los locales marcó Fernández.

América 4-1 Pereira

El Escarlata trasladó su buen momento a la Copa y goleó al Pereira. Los goles los marcaron Dany Rosero, Tomás Ángel (x2) y Yeison Guzmán, mientras que Jhon Largacha convirtió para la visita.

Once Caldas 1-0 Alianza

El conjunto de Manizales regresó al Palogrande y se impuso por la mínima diferencia gracias al gol de Andrés Roa al minuto 17.

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Pasto 1-4 Medellín

El equipo antioqueño se impuso con contundencia gracias a los goles de Yony González, Didier Moreno, Kainer Klinger y Hayen Palacios. Por el local marcó Jonathan Perlaza.

Millonarios visitará a Barranquilla en fecha por conocerse de octavos de final

en fecha por conocerse de octavos de final Fortaleza espera por Santa Fe o Unión Magdalena para el juego de octavos de final

¿Cómo van las llaves de cuartos de final?

- Nacional vs. Medellín

- Once Caldas vs. Fortaleza o Santa Fe/Unión Magdalena

- Internacional Bogotá vs. Llaneros

- América vs. Barranquilla o Millonarios