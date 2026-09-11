James Rodríguez, nuevo jugador de Nacional: así fue el video con el que anunciaron su fichaje

Nuevo capítulo para James Rodríguez. El cucuteño regresa al fútbol colombiano luego de 18 años de surgir desde Envigado y lo hace para vincularse a Atlético Nacional, que lo anunció por todo lo alto.

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Durante este jueves 10 de septiembre, el conjunto antioqueño generó una campaña de expectativa con relación a la llegada del volante de 35 años. Era cuestión de tiempo para que hicieran el anuncio, el cual se produjo en horas de la noche.

Así anunció Nacional a James Rodríguez

Sobre las 8 de la noche, el conjunto antioqueño publicó un video en el que destacaron algunas imágenes de James con la camiseta de la Selección Colombia, como el gol que le marcó a Uruguay en el Mundial 2014. Asimismo, se ve al cucuteño luciendo por primera vez los colores de Nacional.

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“Aquí no hay un anuncio. Hay un trabajo por amor a este equipo. Un trabajo de todos los días, de mucha gente, en silencio, para que Nacional sea cada vez más grande. Cuando un club trabaja por el club, la grandeza no es un discurso: es una consecuencia. James es Atlético Nacional”, describieron en la publicación.

Del mismo modo, en un comunicado resaltaron la carrera de James, le agradecieron a los accionistas y a todos los que hicieron posible la contratación de un jugador histórico como el ‘10′.

“Bota de Oro de Brasil 2014, premio Puskas y una carrera con 24 titulos en Argentina, Portugal, Francia, España, Alemania e Inglaterra. El futbolista colombiano más importante de su generación firma con el club más ganador de Colombia”, se lee inicialmente en el comunicado.

“Bienvenido, James, llegaste a una familia que te acoge desde ya con mucho amor y donde estamos seguros conquistaremos mas momentos aloriosos, afirmó Sebastian Arango Botero, presidente de Atlético Nacional”, añadieron entretanto.

El regreso del ‘10′ al fútbol colombiano

James surgió profesionalmente de Envigado, jugando la segunda división con el club antioqueño entre 2007 y 2008. En enero de ese año dio el salto a Banfield de Argentina y allí logró ser campeón, teniendo una campaña destacada, por lo que desde Porto pusieron los ojos en su talento.

Desde entonces, su carrera tomó un vuelo alto, pasando por equipos como Real Madrid y Bayern Múnich, además de tener una actuación espectacular en el Mundial 2014, al terminar como el máximo goleador. Sin embargo, desde su paso por Everton entre 2020 y 2021, su carrera ha ido en detrimento, al punto de tener su última gran presentación en la Copa América 2024.