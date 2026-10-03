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03 oct 2026 Actualizado 22:04

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Liga Colombiana

Tabla del descenso: Así quedó tras derrota agónica de Jaguares

La lucha por conservar la categoría se encuentra cerrada entre tres equipos.

Jaguares cayó 2-0 en su visita a Águilas Doradas / Colprensa.

Jaguares cayó 2-0 en su visita a Águilas Doradas / Colprensa.

Jaguares cayó 2-0 en su visita a Águilas Doradas / Colprensa.
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Estamos a pocas fechas de conocer qué equipos jugarán en la segunda división del fútbol colombiano en el 2027. Con el pasar de las fechas, la lucha por conservar la categoría continúa cerrándose entre tres equipos.

Jaguares, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo son los clubes que luchan mano a mano por no descender a la segunda división a final del Todos Contra Todos.

Cali 3-1 Alianza FC

Deportivo Cali remontó en su estadio y derrotó 3-1 a Alianza FC. La visita se adelantó en el marcador a través de Leyner Palacios; los locales lo dieron vuelta con goles de Juan Dinneno, José Caldera y Alexis Manyoma. El Azucarero terminó con 10 jugadores tras la expulsión de Gustavo Cuéllar.

Águilas Doradas 2-0 Jaguares

En el estadio Cincuentenario, Águilas Doradas se impuso 2-0 a Jaguares. Ricardo Márquez abrió el marcador desde el punto penalti; mientras que el tanto definitivo lo convirtió Eduar Arízalas. El equipo vallenato terminó con 10 tras la expulsión del arquero Diego Martínez, por lo que el delantero Andrés Rentería terminó asumiendo la responsabilidad en el arco.

Tabla del descenso 2026

POS.EquipoPromedio
20.Jaguares0.86
19.Boyacá Chicó0.91
18.Cúcuta Deportivo0.93
17.Alianza Valledupar1.09
16.Llaneros1.16
15.Pereira1.17
14.Águilas Doradas1.22
Cristian Pinzón

Cristian Pinzón

Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...

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