“Yo creo que van a aportar a los equipos”: Willington Ortiz sobre regreso de Cuadrado y James al FPC

El jueves 10 de septiembre de 2026 pasará a ser recordado como un día histórico en la historia del fútbol profesional colombiano con dos bombazos. Millonarios confirmó el fichaje de Juan Guillermo Cuadrado y Atlético Nacional hizo lo propio con James Rodríguez.

Willington Ortiz, exjugador de la Selección Colombia y estrella de Millonarios, Cali, América de Cali, pasó por los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio y se refirió a los fichajes de Juan Guillermo Cuadrado a equipo embajador y el de James Rodríguez al Atlético Nacional.

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El histórico exjugador de la Selección Colombia, de acuerdo con su opinión, opinó sobre lo que significan estos jugadores y reveló cuál de los futbolistas podrá aportarle más a su equipo y expresó las razones.

“Estas contrataciones son muy importantes para el fútbol colombiano y para los dos equipos. Ellos vienen a aportarle para que a nivel de clubes y a nivel internacional podamos ganar muchas más cosas”, manifestó.

‘El viejo Willy’, como también se le conoce a Willington Ortiz, aseguró que piensa que Cuadrado podrá aportarle más a Millonarios que James a Nacional.

“Cuadrado está más activo. James le va a aportar a Nacional, pero necesita ponerse a tono, él tiene que entrenarse un tiempo más. Cuadrado llega y puede iniciar, aportarle a Millonarios lo que se necesita”, explicó.

De igual manera, Ortiz calificó como un acierto de los dirigentes de Millonarios la llegada de Juan Guillermo Cuadrado, ya que por su nivel y experiencia por el sector derecho le permite cubrir varias posiciones, como lateral, volante o extremo.

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Asimismo, dijo que el arribo de James Rodríguez al conjunto verdolaga es bueno y le permitirá recuperar su nivel para volver a tener oportunidad de seguir ligado con la Selección Colombia.

“Para James es muy bueno porque Nacional lo va a arropar, lo va a poner mejor físicamente. Le va a rendir a Nacional y va a tener la posibilidad de jugar una buena Copa América. Yo creo que él estando bien físicamente y activo jugando la mayoría de los partidos va a estar al 100%, le va a dar una mano muy importante a la selección Colombia ahora en la Copa América”, señaló.

Por otra parte, Manuel Osorio Villa, hincha de Atlético Nacional, entregó su opinión sobre la llegada del ‘10′ de la Selección Colombia al elenco verdolaga.

“Yo creo que desde el punto dirigencial y mercadeo es una locura por el tema de la venta de los abonos, de la publicidad, de la venta de camisetas, que desde ya Atlético Nacional puso en venta en sus diferentes redes sociales, en sus plataformas. Entonces, es mucha expectativa, porque es esperar que el jugador se ponga a tono y que le puede aportar a este Atlético Nacional”, explicó.

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Osorio señaló que la preocupación con el jugador es su ritmo y el tema físico, lo que no le ha permitido tener continuidad en los últimos seis años en clubes como Everton de Inglaterra, Al-Rayyan de Qatar, Olympiacos de Grecia, São Paulo de Brasil, León de México y Minnesota United FC en Estados Unidos.

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