Alberto Gamero sobre el fichaje de Cuadrado por Millonarios: “Viene porque quiere salir campeón”

Los hinchas de Millonarios recibieron la grata noticia del fichaje de Juan Guillermo Cuadrado por el club en la víspera del partido contra Deportivo Cali por la fecha 5 de la Liga colombiana en El Campín. El antioqueño será presentado en las próximas horas como el refuerzo estelar que es, generando ilusión en los aficionados, la institución y el fútbol colombiano en general.

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Luego de empatar 1-1 contra el conjunto Azucarero en su segundo juego nuevamente al frente del club Emabajador, el técnico Alberto Gamero se refirió a la incorporación del orinundo de Necoclí, quien llega al equipo como agente libre luego de su último paso por el Pisa de Italia. El entrenador samario se refirió a lo que pretende con Cuadrado en el campo, cuándo podría debutar y el objetivo de salir campeones.

¿En qué posición va a utilizar a Cuadrado?: “La idea con Juan Guillermo es que sea un jugador ofensivo, puede jugar en el doble 5, puede jugar de 10, de extremo y lateral. Es un jugador que le gusta el perfil cambiado. Nosotros tenemos 3 jugadores zurdos, no tenemos un derecho (en el extremo), tenemos a los jóvenes. Esa llegada de Cuadrado nos va a dar la posibilidad de que encuentre una posición de extremo por fuera”.

Cuadrado, de menos a más: “Seguro que va a ir de menos a más y tenemos que buscar la forma de que no tenga ese desgaste de ir y volver, hasta que se ponga bien, lo voy a poner bien en el juego y en los partidos, no le voy a hacer una pretemporada para tenerlo en la fecha 16, no. Él va a entrar enseguida, si viene bien físicamente y me dice que está entrenando, él nos va a dar una mano por el lado derecho”.

Cuadrado, un plus para buscar el título: “La llegada de Cuadrado es un plus para Millonarios, para los jugadores, para mí y el fútbol colombiano. En el fútbol no hay veteranos ni jóvenes, hay bueno y malos. Juan es bueno y se decidió venir acá porque quiere salir campeón y quiere cosas importantes, seguro que nos va a ayudar en los objetivos. Hay que mentalizarse que los partidos de local hay que ganarlos para clasificar, la llegada de él nos va a dar la sensación de que este equipo tiene que pelear títulos y a eso vamos. No queríamos empatar los dos partidos, pero cuando no se puede ganar, empata”.

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Mackalister Silva sobre Cuadrado: “Este tipo de jugadores son un envión anímico para el grupo. Una persona como Juan Guillermo, que nos ha representado tan bien, ha sido intachable, estamos felices que nos acompañe un jugador de estar características, de esta jerarquía hay que aprenderle un montón y hay que aprovecharlo al máximo”.

Otras declaraciones de Gamero tras el empate 1-1 ante Cali

El análisis del partido: “Era un marcador adverso en el primer tiempo, sin mucha claridad. De pronto Cali nos cogió el balón por momentos, tuvo más posesión y veíamos que nos faltaba un jugador que generara. Yo siempre he dicho que jugar con dos delanteros, pero se necesita que alguien los alimente y yo lo digo, así como se empató, se hubiera podido ganar e incluso perder, porque tomamos riesgos. Ellos tienen jugadores con buen pie que nos llegaron. Me deja la tranquilidad que el equipo fue atrevido y salió a buscar el partido”.

No hay tiempo de espera: “Cumplimos 7 sesiones de entrenamiento y no me voy a poner tiempo de cómo tiene que jugar el equipo, esto tiene que ser ya. Por eso he intentado y no he sido una persona que los lleve a un contexto diferente, solo sacamos un central, ese central lo estamos llevando a un volante 10 o un delantero. Este segundo tiempo me gustó mucho”.

¿Cuándo vuelve a jugar Millonarios?

El conjunto azul volverá a entrar en acción el próximo domingo 13 de septiembre cuando visite en el General Santander a Cúcuta Deportivo. Millonarios llegó a 9 partidos jugados y 13 unidades, manteniéndose en el grupo de los ocho.