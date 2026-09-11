Tabla de posiciones de la Liga colombiana: así quedó tras empate entre Millonarios y Cali

En un día lleno de noticias positivas para el fútbol colombiano, con las vinculaciones de James Rodríguez por Nacional y Juan Cuadrado por Millonarios, se disputó el encuentro por la fecha 5 de la Liga entre el conjunto Embajador y Deportivo Cali en El Campín.

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Stiven Barreiro inició estrellando un balón contra el palo al minuto 27 para el conjunto local. Al 39′ abrió el marcador el equipo Azucarero con un tiro libre desde el costado que se cerró y no pudo rechazarlo ningún jugador de Millonarios.

Para el segundo tiempo, el equipo de Alberto Gamero mejoró y fue más profundo. Samuel Martin envió un centro desde la derecha que se les pasó a los del Cali hasta el costado izquierdo, donde entró solo Francisco Chaverra y definió con un remate cruzado venciendo a Pedro Gallese para el 1-1.

La gran figura de la cancha fue el arquero peruano al servicio del Cali, Pedro Gallese, quien realizó 6 salvadas y evitó la caída de su equipo.

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Con este resultado, Millonarios quedó cuarto con 13 unidades, mientras que Cali se ubicó en la casila 11 con 9.

Así se jugará la fecha 10 de la Liga colombiana

Viernes 11 de septiembre

- Jaguares vs. Fortaleza

- Santa Fe vs. Tolima

Sábado 12 de septiembre

- Internacional Bogotá vs. Llaneros

- Boyacá Chicó vs. Medellín

- Alianza vs. Junior

Domingo 13 de septiembre

- Pereira vs. Bucaramanga

- Nacional vs. Águilas

- Once Caldas vs. Cali

- Cúcuta vs. Millonarios

Lunes 14 de septiembre

- América vs. Pasto

Así quedó la tabla de posiciones