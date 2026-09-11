Cifras & Conceptos 2026: gobernabilidad, educación, medios y líderes de opinión en Colombia

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César Caballero, gerente de la firma encuestadora Cifras & Conceptos, presentó en 6AM W con Julio Sánchez Cristo los resultados del nuevo Panel de Opinión 2026. Este estudio, que mantiene la misma metodología hace 18 años, consultó a líderes de opinión en Colombia, logrando la participación de 1.424 personas en ámbitos como el Congreso, concejos, academia, juntas directivas de cámaras de comercio y medios de comunicación.

Gobernabilidad

Uno de los resultados más llamativos del estudio es la crisis de confianza en la Presidencia de la República, que obtuvo un 44 % de respaldo, situándose por debajo del Congreso, que alcanzó un 48 %. En contraste, instituciones como el Banco de la República, la Registraduría Nacional y la Corte Constitucional mantuvieron un respaldo significativo.

Según Caballero, el expresidente Gustavo Petro “perdió el relato frente a estas tres instituciones” que, a los ojos de los líderes, “soportaron parte de la transición democrática”.

Entre las funciones destacadas de Petro, se destacan la protección de recursos hídricos y la preservación de áreas de conservación natural.

La confianza en las instituciones nacionales:

Banco de la República: 80

Registraduría Nacional del Estado Civil: 78

Corte Constitucional 77

Corte Suprema de Justicia: 75

Ejército Nacional: 71

Defensoría del Pueblo: 69

Consejo de Estado: 67

Policía Nacional: 63

Jurisdicción Especial para la Paz: 59

Contraloría General de la República: 56

Fiscalía General de la Nación: 55

Consejo Nacional Electoral: 54

Procuraduría General de la Nación: 54

Congreso de la República: 48

Presidencia de la República: 44

Gestión de ministerios y departamentos administrativos

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (Piedad Urdinola Contreras) 59

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Martha Vivian Carvajalino) 55

Ministerio de Defensa Nacional (Pedro Arnulfo Sánchez Suárez) 52

Ministerio de Culturas, las Artes y los Saberes (Yannai Kadamani Fonrodona) 49

Ministerio Transporte (María Fernanda Rojas Mantilla) 49

Ministerio del Trabajo (Antonio Sanguino Páez) 48

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Diana Marcela Morales) 48

Ministerio de Ambiente (Irene Vélez) 46

Departamento Nacional de Planeación - DNP (Natalia Irene Molina Posso) 45

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Carina Murcia Yela) 43

Ministerio de Hacienda y Crédito Público (Germán Ávila Plazas) 42

Ministerio de Minas y Energía (Edwin Palma Egea) 42

Ministerio de Relaciones Exteriores (Rosa Yolanda Villavicencio Mapy) 41

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (Yesenia Olaya Requene) 41

Ministerio de Educación Nacional (Daniel Rojas Medellín) 41

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio (Helga Rivas) 41

Ministerio del Deporte (Patricia Duque Cruz). 38

Ministerio de Salud y Protección Social (Guillermo Alfonso Jaramillo) 38

Ministerio del Interior (Armando Benedetti Villaneda) 38

Gestión regional

En cuanto a la gestión regional, el estudio descentralizó su mirada hacia 18 departamentos. Por tercer año consecutivo, Huila, Tolima y Cundinamarca se consolidaron como los departamentos menos manejados.

Huila: 68

Tolima: 64

Cundinamarca: 64

Boyacá: 61

Meta: 60

El alcalde de Manizales lideró la mediación con un 72 % de aprobación, seguido por los de Cúcuta (62 %) y Pereira (61 %).

Educación

El Panel de Opinión 2026 también abordó la crisis en educación, un sector donde la calidad no ha mejorado desde 2014, como lo evidenciaron las pruebas PISA. El 77% de los encuestados la calificó como “neutro” (puntuaciones de 1 y 2 en una escala de 1 a 6), mientras que solo un 9% la consideró “muy buena”.

Muy buena (5 y 6): 9%

Neutro: 77%

Muy mala: (1 y 2): 14%

El 57% de los líderes se mostró totalmente de acuerdo con prohibir los teléfonos inteligentes en los colegios (neutro 25% y totalmente en desacuerdo 17%).

Por otro lado, el 50% está de acuerdo con que el Estado financie becas para acceder a educación superior pública o privada en lugar de destinar esos recursos únicamente a universidades públicas. Asimismo, el 41% rechazó la entrega de bonos escolares para educación básica.

Los líderes identificaron como los principales problemas de la educación en el país:

Desigualdad entre regiones: 47%

Baja calidad educativa: 43%

Brechas digitales y tecnológicas: 34%

Desconexión con el mercado laboral: 33%

La gestión de Daniel Rojas en el gobierno de Petro recibió una calificación de 41 puntos sobre 100.

Medios de comunicación

Caracol Radio se consolida como la emisora preferida

El estudio reveló que Caracol Radio se consolida como la cadena radial más consultada por los líderes de opinión en Colombia, con un 37 % de las menciones.

Emisoras y programas de radio más consultados

Caracol Radio: 37%

Blu Radio: 27%

La Fm: 18%

La Luciérnaga - Caracol Radio: 4%

Hora 20 Caracol Radio: 3%

Medios impresos más consultados

El Tiempo: 30%

El Espectador: 24%

Semana: 13%

La República: 6%

El Colombiano: 6%

Televisión

Caracol Noticias: 36%

Noticias RCN: 18%

Noticias: 18%

RTVC: 7%

Red Más Noticias: 6%

Columnistas más leídos del país

Daniel Coronell: 20%

Rodrigo Uprimny: 6%

Ana Bejarano: 4%

María Isabel Rueda: 4%

Mauricio Vargas: 3

Caballero desmintió el impacto de las plataformas como LinkedIn, señalando que el 54 % de sus interacciones proviene de la inteligencia artificial (IA): “Si usted quiere hablarle a las personas que deciden en Colombia, probablemente no es en TikTok. Es más en radio, en prensa, en libros, en podcast”.

Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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