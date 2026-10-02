‘No lo vamos a tolerar’: gobernadora de San Andrés sobre corrupción y crisis de salud en la isla

La gobernadora de San Andrés, Girley Ordóñez Bowie, se refirió en 6AM W a la captura y posterior libertad de tres funcionarios de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (OCCRE), investigados por lo que habría sido su presunta participación en una red de tráfico de tarjetas de turismo y residencia, esto a través de la extorsión.

La mandataria señaló que respeta la decisión del Juzgado Tercero Penal Municipal, quienes declararon ilegal la captura de los tres inspectores, por lo que fueron dejador en libertad.

Aclaró que el proceso de investigación continúa y que, por tratarse de una investigación en curso, no puede hacer señalamientos sobre la responsabilidad de los involucrados.

“Nosotros lo que sí queremos dejar claro desde la administración departamental es que no vamos a tolerar ningún hecho de corrupción, ningún hecho de extorsión”, afirmó.

Ordóñez Bowie explicó que una de las medidas que se están adoptando desde la gobernación es el fortalecimiento de los canales de denuncia y la protección de la identidad de quienes reporten posibles actos de corrupción dentro de la entidad.

“Invitar a la comunidad a que denuncie, a que si están siendo víctimas de estos hechos, que denuncien, que no se queden callados”, manifestó.

Crisis de salud

La gobernadora también se refirió al Hospital Departamental y aseguró que la crisis de salud continúa siendo una de las principales preocupaciones de la administración.

Según explicó, el departamento incrementó este año en $6.700 millones el contrato de subsidio a la oferta, recursos destinados, entre otros asuntos, al pago de especialistas, medicamentos e insumos.

Sin embargo, para realizar los giros, la administración departamental requiere que la gerencia del hospital entregue los informes solicitados por los organismos de control, por lo que desde la Secretaría de Salud se ha insistido a la gerencia del hospital para que entregue la documentación necesaria y así avanzar en el desembolso de los recursos.

La mandataria reconoció, como se había revelado previamente en Caracol Radio, que existen deudas con especialistas que, en algunos casos, superan los cuatro meses.

Dentro de los compromisos mencionados, la gobernadora destacó la entrega de una nueva ambulancia en noviembre, el fortalecimiento de los servicios de telemedicina y teleasistencia y la mejora de los procesos de movilidad de pacientes hacia otras ciudades.

Uno de los cambios planteados es priorizar a Barranquilla como destino para los traslados médicos, con el objetivo de reducir los tiempos y costos asociados a la conectividad desde la isla.

Ordoñez también se refirió a la cámara hiperbárica, un equipo que actualmente no estaría operando y que resulta necesario para atender posibles emergencias relacionadas con actividades de buceo. Según expresó, este fue uno de los equipos cuya recuperación y provisión fueron solicitadas al Ministerio de Salud.

La mandataria aseguró que el Gobierno Nacional anunció atención prioritaria para más de 1.400 pacientes que se encuentran en estado crítico.

Turismo e infraestructura

En materia turística, Bowie aseguró que existen varios compromisos establecidos con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para atender necesidades a corto y largo plazo en el departamento.

Entre las acciones de corto plazo mencionó la instalación de señalización náutica para mejorar las condiciones de seguridad de los turistas que realizan actividades en el mar, así como la promoción de una ruta gastronómica y programas de capacitación en hospitalidad, en alianza con Fontur.

Otro de los puntos abordados fue la situación del aeropuerto de San Andrés; explicó que, aunque se normalizó la operación del personal de la OCCRE en la terminal, durante las horas de mayor movimiento llegan a coincidir hasta cinco o seis vuelos, lo que genera dificultades debido a la capacidad actual del aeropuerto.

Recordó que el departamento ha planteado ante el Gobierno Nacional un proyecto de aproximadamente $1,3 billones para una ampliación de la terminal aérea, siendo esta una iniciativa a largo plazo.

Mientras ese proyecto avanza, buscan recursos para realizar adecuaciones en la infraestructura actual, principalmente en aspectos relacionados con ventilación, baños, elevadores y accesos.

Finalmente, la gobernadora señaló que también se está trabajando en un proyecto para construir un muelle destinado a la llegada de cruceros, un objetivo que hace parte de la apuesta del Gobierno Nacional para fortalecer la actividad turística en San Andrés.