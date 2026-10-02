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¿Caída de decretos de vivienda en España pueden dar vuelta a elecciones? Portavoz del PSOE analiza

Juan Lobato, político y técnico de Hacienda del Estado, exsecretario general y portavoz del PSOE de Madrid hasta 2024, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre la decisión la decisión de los diputados españoles de tumbar los decretos de vivienda en ese país.

Aseguró que la determinación de los diputados, sin duda, tendrá consecuencias políticas, “veremos hasta dónde”, expresó. Por esto, explicó se trata de un problema que afecta a muchos españoles, por lo que es un problema social de “máxima magnitud”.

Explicó que en España el 74% de la población tiene casa en propiedad y el 95% de las viviendas que se arriendan son de pequeños propietarios.

¿Decisión tendrá efecto en las siguientes elecciones?

Aclaró que es un tema complejo, pues hay años de análisis de información y datos para determinar el rumbo de las elecciones. Sin embargo, aseguró que existe la posibilidad de que, con estos nuevos hechos, se pueda repetir un gobierno de izquierda en España.

“Este tema tan sensible (decretos de vivienda) puede servir como revulsivo y puede generar la reacción de mucha gente que estaba decepcionada por la corrupción del gobierno, pero ahora se verán motivados a movilizarse”, sostuvo.

Finalizó señalando que España “es un país en el que es bienvenida la reivindicación”, en este caso del gobierno, que, gracias a la movilización social, reaccionó.

Escuche la entrevista completa aquí: