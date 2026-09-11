De Necoclí a la élite del fútbol mundial: estos son todos los títulos de Juan Guillermo Cuadrado
Juan Guillermo Cuadrado, nuevo fichaje de Millonarios, llegará al club ‘albiazul’ para aportar experiencia tras 17 años en el fútbol europeo.
Este 10 de septiembre se configuró un día especial para la historia del Fútbol Profesional Colombiano, pues dos figuras de la Selección Colombia con trayectoria relevante en Europa arribaron a las filas de dos de los equipos más grandes del país: Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, y James Rodríguez a Atlético Nacional.
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Tanto el primero como el segundo cosecharon un jardín repleto de logros y victorias en el viejo continente, como el caso de Cuadrado. En Caracol Radio le contamos sobre todos los títulos que el carrilero colombiano ganó, hasta el momento, en su carrera
Los 13 títulos de Juan Guillermo Cuadrado
El oriundo de Necoclí, Antioquia, debutó en Independiente Medellín en 2008 y rápidamente captó la atención de equipos europeos, uno de ellos fue el Udinese, que lo fichó en el 2009 para dar el primer paso que, posteriormente, lo catapultó a escenarios más grandes.
Tras sus paso posterior en equipos como el Lecce y la Fiorentina, Juan Guillermo Cuadrado viajó a Inglaterra en donde se unió a las filas del Chelsea ganó sus dos primeros títulos: la copa de la liga y la muy anhelada Premier League.
Aunque no tuvo los minutos que se esperaba, Cuadrado se quedó con ambos trofeos. En la liga se consagró con un Chelsea que obtuvo 87 puntos, quedando de primeras por delante del Manchester City.
En la Copa de la Liga los ‘Blues’ de Londres vencieron a uno de sus vecinos, el Tottenham, por 2-0.
Luego, llegaría la ola de títulos de Juan Guillermo Cuadrado, que entre 2015 y 2023 consiguió un total de 10 trofeos.
Con la Juventus, club en donde se consagró como deportista élite, Cuadrado, ahora jugador de Millonarios, ganó 5 ligas locales y 4 copas italianas.
En Italia solo ganó un título fuera de la ‘Vecchia Signora’, lo hizo con su acérrimo rival, el Inter de Milán, con el que levantó el título de liga en 2023.
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Tras este torneo, Cuadrado siguió en Italia, en equipos como Atalanta y Pisa, pero no se consagró nuevamente.
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Omar Pérez
Comunicador social y periodista egresado de la Universidad Sergio Arboleda. Vinculado a W Radio en 2022...