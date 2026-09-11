De Necoclí a la élite del fútbol mundial: estos son todos los títulos de Juan Guillermo Cuadrado

Este 10 de septiembre se configuró un día especial para la historia del Fútbol Profesional Colombiano, pues dos figuras de la Selección Colombia con trayectoria relevante en Europa arribaron a las filas de dos de los equipos más grandes del país: Juan Guillermo Cuadrado a Millonarios, y James Rodríguez a Atlético Nacional.

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Tanto el primero como el segundo cosecharon un jardín repleto de logros y victorias en el viejo continente, como el caso de Cuadrado. En Caracol Radio le contamos sobre todos los títulos que el carrilero colombiano ganó, hasta el momento, en su carrera

Los 13 títulos de Juan Guillermo Cuadrado

El oriundo de Necoclí, Antioquia, debutó en Independiente Medellín en 2008 y rápidamente captó la atención de equipos europeos, uno de ellos fue el Udinese, que lo fichó en el 2009 para dar el primer paso que, posteriormente, lo catapultó a escenarios más grandes.

Tras sus paso posterior en equipos como el Lecce y la Fiorentina, Juan Guillermo Cuadrado viajó a Inglaterra en donde se unió a las filas del Chelsea ganó sus dos primeros títulos: la copa de la liga y la muy anhelada Premier League.

Aunque no tuvo los minutos que se esperaba, Cuadrado se quedó con ambos trofeos. En la liga se consagró con un Chelsea que obtuvo 87 puntos, quedando de primeras por delante del Manchester City.

En la Copa de la Liga los ‘Blues’ de Londres vencieron a uno de sus vecinos, el Tottenham, por 2-0.

Juan Guillermo Cuadrado, campeón de la Premier League con el Chelsea. Foto: Getty Images. / Darren Walsh Ampliar Juan Guillermo Cuadrado, campeón de la Premier League con el Chelsea. Foto: Getty Images. / Darren Walsh Cerrar

Juan Guillermo Cuadrado, campeón de copa inglesa con el Chelsea. Foto: Getty Images. / Andrew Matthews - EMPICS Ampliar Juan Guillermo Cuadrado, campeón de copa inglesa con el Chelsea. Foto: Getty Images. / Andrew Matthews - EMPICS Cerrar

Luego, llegaría la ola de títulos de Juan Guillermo Cuadrado, que entre 2015 y 2023 consiguió un total de 10 trofeos.

Con la Juventus, club en donde se consagró como deportista élite, Cuadrado, ahora jugador de Millonarios, ganó 5 ligas locales y 4 copas italianas.

Juan Guillermo Cuadrado, campeón de liga italiana con Juventus. Foto: Getty Images. / Daniele Badolato - Juventus FC Ampliar Juan Guillermo Cuadrado, campeón de liga italiana con Juventus. Foto: Getty Images. / Daniele Badolato - Juventus FC Cerrar

Juan Guillermo Cuadrado, campeón de copa italiana con Juventus. Foto: Getty Images. / Nicolò Campo Ampliar Juan Guillermo Cuadrado, campeón de copa italiana con Juventus. Foto: Getty Images. / Nicolò Campo Cerrar

Juan Guillermo Cuadrado, campeón de copa italiana con Juventus. Foto: Getty Images. / DeFodi Images Ampliar Juan Guillermo Cuadrado, campeón de copa italiana con Juventus. Foto: Getty Images. / DeFodi Images Cerrar

En Italia solo ganó un título fuera de la ‘Vecchia Signora’, lo hizo con su acérrimo rival, el Inter de Milán, con el que levantó el título de liga en 2023.

Juan Guillermo Cuadrado, campeón de la liga italiana con el Inter de Milan. Foto: Getty Images. / Mattia Pistoia - Inter Ampliar Juan Guillermo Cuadrado, campeón de la liga italiana con el Inter de Milan. Foto: Getty Images. / Mattia Pistoia - Inter Cerrar

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Tras este torneo, Cuadrado siguió en Italia, en equipos como Atalanta y Pisa, pero no se consagró nuevamente.

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